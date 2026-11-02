Marquense cambia de rumbo: el entrenador que llega para reemplazar a Julio Naya

La dirigencia alcanzó un acuerdo con el técnico para afrontar la recta final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Marquense buscará entrar en la liguilla | Facebook: Marquense

Deportivo Marquense anunció la contratación del hondureño Fernando Banegas como nuevo entrenador del primer equipo. La dirigencia alcanzó un acuerdo con el técnico para afrontar la recta final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con el objetivo de mejorar su posición en la clasificación.

Banegas asumirá el cargo en reemplazo del mexicano Julio Naya, cuya etapa al frente del conjunto de San Marcos llegó a su fin. Aunque el equipo había conseguido resultados que le permitieron mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, la relación del entrenador con el plantel y los aficionados atravesaba dificultades.

El nuevo responsable del equipo conoce la institución, ya que anteriormente formó parte del cuerpo técnico encabezado por el argentino Diego Vásquez. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con el funcionamiento del club y con las exigencias del fútbol guatemalteco.

Fernando Banegas inicia una nueva etapa en Marquense

El hondureño desarrolló buena parte de su carrera como asistente técnico. Entre sus antecedentes aparecen experiencias en Motagua, Lobos UPNFM, Puntarenas, Real Estelí y Marquense, además de su participación en los cuerpos técnicos de las selecciones masculina y femenina de Honduras.

Banegas cuenta con una Licencia A de entrenador de Concacaf. Su llegada al conjunto marquenseño representa una oportunidad para asumir por primera vez la conducción principal de un equipo, después de varios años trabajando junto a otros entrenadores.

El nuevo director técnico ya estuvo al frente de su primera práctica con el plantel. Su estreno oficial está previsto para el compromiso frente a Xelajú MC, correspondiente a la decimoctava jornada del campeonato, en un encuentro que pondrá a prueba el comienzo de su gestión.

Marquense ocupa actualmente el noveno lugar de la tabla con 25 puntos, obtenidos mediante siete victorias, cuatro empates y seis derrotas en 17 partidos. La cercanía entre varios equipos de la clasificación mantiene abierta la disputa por los puestos que permiten avanzar a la siguiente instancia.

Con el cambio de entrenador, la dirigencia busca recuperar estabilidad deportiva y aprovechar los encuentros restantes de la fase regular. Banegas tendrá como prioridad sumar puntos desde su debut y encontrar una respuesta inmediata del plantel para mantener a Marquense en la lucha por la clasificación.

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