Suchitepéquez vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Suchitepéquez Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez recibe a Malacateco por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan reaccionar en la parte baja de la tabla. Los Venados buscarán terminar con su prolongada racha sin victorias, mientras los Toros intentarán recuperarse después de perder en casa. Además de mejorar su posición en este campeonato, ambos necesitan sumar para evitar que se agrave su situación en la tabla acumulada que definirá el descenso durante la temporada.

Suchitepéquez ocupa el último lugar con nueve puntos, producto de una victoria, seis empates y diez derrotas. El equipo de Domingo Zalazar viene de caer 2-1 como visitante ante Cobán Imperial y sigue sin encontrar la manera de salir de su mala racha. Su único triunfo fue el pasado 28 de agosto, precisamente frente a los Príncipes Azules; desde entonces, únicamente ha sumado empates y derrotas. Los Venados necesitan aprovechar la localía para recuperar confianza y comenzar a recortar distancias, con la preocupación de no seguir comprometiendo su posición en la lucha por la permanencia.

Por su parte, Malacateco se ubica en la undécima posición con 19 unidades, después de cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El conjunto de Carlos Robles llega tras perder 2-0 ante Aurora en el estadio Santa Lucía, un tropiezo que frenó la mejoría que había mostrado con una victoria y un empate en sus dos presentaciones anteriores. Los Toros buscarán reencontrarse con el triunfo fuera de casa para escalar posiciones y sumar puntos importantes de cara a la tabla acumulada, en la que también necesitan tomar distancia de los últimos puestos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Malacateco de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez vs Malacateco será el lunes 2 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Carlos Salazar h. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Malacateco hoy

Ni Suchitepéquez ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Carlos Robles y Domingo Zalazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Dany Rodas, César Madrid, Wilson Díaz, Mafre Icuté; Marco Rivas, Armando Zamorano, Denis Herrera, Figo Montaño; Fabricio González y Alejandro Galindo. DT: Domingo Zalazar.

Malacateco: Abel Guzmán; Jorge Castañon, Marlon Chun, Roberto Meneses, Juan Esqueda; Nelson Andrade, Fernando Morales, Isaías de León, José Ochoa, Gabino Vásquez; y Eliser Quiñones. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Malacateco:

5 de septiembre de 2026 | Malacateco 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 18 de julio de 2019 | Suchitepéquez 1-1 Malacateco | Amistoso

| Amistoso 4 de abril de 2018 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 4 de febrero de 2018 | Malacateco 1-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 1 de octubre de 2017 | Suchitepéquez 3-1 Malacateco | Torneo Apertura 2017

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