¿El fin de Cristiano Ronaldo? Las cifras que desafían las críticas de Erik ten Hag

El técnico neerlandés asegura que CR7 dejó atrás su mejor nivel tras salir del Real Madrid; sus estadísticas cuentan otra historia

Los números de CR7 después del Real Madrid sorprenden. | Claro Sports

Erik ten Hag volvió a cuestionar el rendimiento de Cristiano Ronaldo y aseguró que el delantero portugués dejó atrás su mejor nivel desde que abandonó el Real Madrid en 2018. El actual director deportivo del FC Twente, quien dirigió al futbolista durante su segunda etapa en el Manchester United, afirmó en una entrevista con ESPN Países Bajos que el atacante lleva siete u ocho años sin alcanzar las exigencias de la élite. Sin embargo, las estadísticas de sus temporadas posteriores en Italia, Inglaterra y Arabia Saudita ofrecen elementos para analizar sus declaraciones.

“Desde la Juventus, se acabó”, aseguró Ten Hag durante el programa Goedemorgen Eredivisie, donde también destacó la capacidad del Real Madrid para desprenderse de sus figuras antes de que su rendimiento comenzara a disminuir. El neerlandés sostuvo que Ronaldo había perdido parte de su capacidad física para responder a la intensidad de la Premier League y cuestionó su adaptación a las necesidades colectivas del Manchester United. Desde su salida del conjunto español, Cristiano acumula 266 goles en 348 partidos oficiales con tres clubes, cifras que contrastan con la afirmación de su exentrenador.

Para comprender esa evolución, el punto de partida es la temporada 2017-18, la última de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. El portugués cerró aquella campaña con 44 goles en 44 partidos oficiales, un promedio de una anotación por encuentro. Además, conquistó su quinta Champions League, la cuarta con el conjunto merengue, y terminó como máximo goleador del torneo continental con 15 tantos. Su salida rumbo a la Juventus, en el verano de 2018, marcó el inicio de una etapa en la que sus registros cambiaron, aunque no desapareció su capacidad goleadora.

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo desde que salió del Real Madrid? Sus números temporada por temporada

El recorrido estadístico muestra que Cristiano Ronaldo superó los 30 goles en cinco temporadas completas después de abandonar España, además de alcanzar los 50 tantos con Al Nassr en la campaña 2023-24. Su menor producción llegó en la temporada 2022-23, cuando dividió su actividad entre Manchester United y el fútbol saudí. El siguiente desglose contempla partidos y goles en todas las competiciones oficiales de clubes, sin incluir sus encuentros con la selección de Portugal.

Temporada Equipo Partidos Goles 2017-18 Real Madrid 44 44 2018-19 Juventus 43 28 2019-20 Juventus 46 37 2020-21 Juventus 44 36 2021-22 Juventus 1 0 2021-22 Manchester United 38 24 2022-23 Manchester United 16 3 2022-23 Al Nassr 19 14 2023-24 Al Nassr 51 50 2024-25 Al Nassr 41 35 2025-26 Al Nassr 37 30 2026-27* Al Nassr 12 9

Datos de la temporada 2026-27 al 29 de octubre de 2026. Incluye competiciones oficiales nacionales, continentales y otros torneos oficiales de clubes.

Juventus: 101 goles, cinco títulos y tres temporadas de producción goleadora

La etapa de Cristiano Ronaldo en la Juventus comenzó con 28 goles en 43 partidos durante la temporada 2018-19, una disminución respecto a sus registros del Real Madrid. Sin embargo, en la campaña 2019-20 elevó su producción a 37 anotaciones en 46 encuentros, de las cuales 31 llegaron en la Serie A. Para la temporada 2020-21 terminó con 36 goles en 44 partidos, además de conquistar el campeonato de goleo de Italia con 29 tantos. Durante su paso por Turín ganó dos títulos de liga, una Copa de Italia y dos Supercopas.

En total, Cristiano disputó 134 partidos oficiales con Juventus y convirtió 101 goles, si se incluye su única aparición al comienzo de la campaña 2021-22, antes de regresar a Inglaterra. Su promedio fue de 0.75 anotaciones por encuentro. Aunque no consiguió llevar al equipo italiano al título de la Champions League, el portugués anotó 14 goles en 23 encuentros del torneo europeo, además de convertirse en el máximo goleador de la Serie A durante su último curso completo en Italia.

Manchester United: de 24 goles a una ruptura con Erik ten Hag

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United en la temporada 2021-22 comenzó con 24 goles en 38 partidos oficiales, incluidos 18 tantos en la Premier League y seis en la Champions League. El delantero terminó como máximo anotador de su equipo, pese a que los Red Devils finalizaron en el sexto lugar de la clasificación inglesa. Su rendimiento goleador en aquella campaña ocurrió antes de la llegada de Ten Hag al banquillo de Old Trafford.

La situación cambió durante la temporada 2022-23, cuando el neerlandés asumió la dirección técnica y Ronaldo perdió protagonismo en las alineaciones. El portugués participó en 16 partidos y apenas marcó tres goles antes de que el Manchester United anunciara su salida de común acuerdo el 22 de noviembre de 2022. El delantero continuó esa misma temporada con Al Nassr, donde disputó 19 encuentros y convirtió 14 tantos. De esta manera, cerró el curso con 17 goles en 35 partidos entre ambos clubes, su registro más bajo de las temporadas completas analizadas desde 2018.

Al Nassr: 50 goles en una temporada y el título de Arabia Saudita

La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol saudí abrió otra etapa de su trayectoria. Durante la temporada 2023-24, su primera campaña completa con Al Nassr, registró 50 goles en 51 partidos oficiales, una cifra superior a la de cualquiera de sus temporadas en Juventus o Manchester United desde 2018. Además, estableció entonces el récord de anotaciones en una campaña de la Saudi Pro League, con 35 goles en 31 encuentros, aunque su equipo terminó por detrás de Al Hilal en la clasificación.

En la temporada 2024-25, el portugués mantuvo su producción ofensiva con 35 goles en 41 partidos, incluidos 25 tantos en la liga saudí. Para la campaña 2025-26, sus números fueron de 30 anotaciones en 37 encuentros, con 28 goles en el campeonato nacional. Aunque estas cifras quedaron por debajo de sus mejores años con el Real Madrid, el delantero mantuvo un promedio superior a las ocho décimas de gol por partido en ambas temporadas.

La campaña 2025-26 también representó un cambio en los resultados colectivos de Al Nassr, que conquistó la Saudi Pro League después de siete años sin levantar el campeonato. Cristiano Ronaldo participó en la definición del título con un doblete en la victoria 4-1 frente a Damac, el 21 de mayo de 2026. El portugués sumó así su primera liga saudí, después de haber conquistado campeonatos nacionales con Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En la temporada 2026-27, todavía en desarrollo, Cristiano Ronaldo registra nueve goles en 12 partidos oficiales, de acuerdo con las estadísticas disponibles hasta el 29 de octubre de 2026. Su actuación más reciente dentro de ese corte incluyó un triplete en la victoria 5-3 de Al Nassr sobre Al Kholood, con anotaciones a los minutos 66, 72 y 81. Con esos tantos alcanzó 985 goles oficiales en su carrera entre clubes y selección, a 15 de la barrera de los 1,000.

¿Tiene razón Erik ten Hag sobre Cristiano Ronaldo? Lo que revelan las estadísticas

El balance de la carrera de Cristiano después del Real Madrid permite identificar diferencias entre sus tres destinos. Juventus recibió 101 goles en 134 partidos; Manchester United, 27 en 54 encuentros durante su segunda etapa; y Al Nassr acumula 138 tantos en 160 apariciones oficiales. En conjunto, son 266 goles en 348 partidos, equivalentes a un promedio de 0.76 por encuentro, por debajo del gol por partido que registró durante su última campaña en Madrid.

La diferencia también aparece en la máxima competición europea. Cristiano marcó 15 goles en la Champions League 2017-18 con el Real Madrid, mientras que durante sus tres temporadas completas con Juventus consiguió 14 anotaciones en 23 encuentros de ese torneo. En su regreso al Manchester United agregó seis goles más en la edición 2021-22. Su trayectoria en el certamen terminó con 140 anotaciones en 183 partidos, un registro que lo mantiene como máximo goleador histórico de la competición.

Las cifras muestran una disminución respecto a los mejores registros de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero no respaldan una desaparición de su capacidad goleadora desde 2018. Su etapa en Juventus incluyó títulos y más de un centenar de anotaciones; en Manchester United volvió a superar los 20 goles durante una temporada, y en Arabia Saudita alcanzó una campaña de 50 tantos. No obstante, el rendimiento individual no puede evaluarse únicamente por los goles: la diferencia entre ligas, las exigencias físicas y la aportación al funcionamiento colectivo también forman parte del análisis que plantea Ten Hag. A sus 41 años, el portugués continúa como futbolista activo y mantiene su producción frente al arco, aunque en un contexto competitivo distinto al que enfrentó durante sus nueve temporadas en Madrid.