Xelajú MC vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC recibe a Marquense por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos separados únicamente por la diferencia de goles. Superchivos y Leones llegan con 25 puntos y buscarán reencontrarse con la victoria después de empatar sin anotaciones en sus últimas presentaciones. Con varios clubes igualados en la clasificación, el enfrentamiento representa una oportunidad para ganar terreno en la pelea por los puestos de acceso a la fase final.

Xelajú MC ocupa el sexto lugar con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto de Roberto Hernández tiene una mejor diferencia de goles que Aurora, Cobán Imperial y Marquense, que suman los mismos puntos. Los Superchivos vienen de igualar 0-0 ante Mixco como visitantes y continúan buscando la regularidad que les permita acercarse a los primeros puestos. Ahora intentarán aprovechar el respaldo de su afición en el Mario Camposeco para sumar un triunfo ante un rival directo.

Por su parte, Marquense se ubica en la novena posición con 25 puntos, después de siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas. La diferencia de goles mantiene a los Leones por debajo de Xelajú, Aurora y Cobán Imperial, por lo que necesitan sumar para mejorar su ubicación. El equipo de Manuel Naya llega tras empatar sin goles ante Guastatoya como local y solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros. Una victoria en Quetzaltenango le permitiría superar a los Superchivos y fortalecer sus aspiraciones de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Marquense de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Marquense será el martes 3 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Marquense hoy

Marquense no podrá contar con Carlos Santos, expulsado en el encuentro ante Guastatoya, mientras que Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Rubén Silva; Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, Erick González, Javier González; Antonio López, Maynor de León, Yair Jaén, José Joj; Elmer Cardoza y Óscar de León. DT: Roberto Hernández.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Oscar Linton, Keyner Agustín; Yordin Hernández, Fernando Escalante, Christian López, Randall Corado; Denilson Ochaeta, David Chuc; y Erick Sánchez. DT: Manuel Naya.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Marquense:

6 de septiembre de 2026 | Marquense 0-4 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 3 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú MC | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú MC 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

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