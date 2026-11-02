El clásico deja a Hernán Medford frente a una realidad incómoda en Saprissa

Saprissa cayó al tercer lugar tras empatar con Alajuelense.

Saprissa y Alajuelense igualaron en el Clásico Nacional | @UnafutOficial

Saprissa dejó escapar el liderato y Hernán Medford tuvo que responder por un retroceso que llega en un momento decisivo del campeonato. El empate ante Alajuelense en el clásico nacional relegó a los morados al tercer lugar, cuando quedan cuatro jornadas para terminar la primera fase. La posición que respaldaba al entrenador frente a los cuestionamientos cambió, y ahora el desafío será recuperar terreno antes de que se cierre el margen de reacción.

El golpe fue reconocido por el propio técnico, quien atribuyó la pérdida del primer puesto a los puntos que su equipo dejó en el camino. Medford asumió la responsabilidad y señaló que Saprissa deberá buscar lo necesario en los cuatro encuentros restantes. Su respuesta dejó claro que el retroceso duele dentro del plantel, aunque todavía considera que hay tiempo para corregirlo.

Medford defiende el juego de Saprissa pese al retroceso en la tabla

La evaluación del entrenador tuvo dos lecturas. Por un lado, aceptó que los números muestran una caída; por otro, defendió el desempeño de sus futbolistas frente a Alajuelense. Para Medford, el clásico dejó una actuación positiva que no tuvo como recompensa los tres puntos que necesitaban los morados. “A nivel de juego yo quedo satisfecho”, afirmó el técnico al explicar sus sensaciones después del encuentro. Esa valoración concentra el debate que rodea a Saprissa: mientras el entrenador encuentra argumentos futbolísticos para confiar, la clasificación refleja que el equipo perdió la ventaja que tenía sobre sus competidores.

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Medford también habló de una curva en el nivel de su conjunto, aunque reconoció que el descenso en la tabla es indiscutible. La explicación no elimina la exigencia del cierre. Saprissa necesita convertir las actuaciones que su entrenador valora en victorias, porque los empates pueden seguir costándole posiciones aun cuando el cuerpo técnico encuentre aspectos favorables en el juego.

Cuatro partidos para responder y recuperar terreno

Consultado sobre su responsabilidad personal, Medford evitó trasladar el peso a sus dirigidos. El entrenador sostuvo que le corresponde hacerse cargo de la situación y mantuvo a los jugadores al margen de los señalamientos. Su postura fue asumir el resultado del trabajo colectivo desde el banquillo, sin buscar una explicación en errores individuales.

El tercer lugar no termina con las aspiraciones de Saprissa, pero cambia las condiciones de su cierre. Los morados deberán recuperar los puntos y la continuidad que les permitieron estar arriba, con apenas cuatro oportunidades antes de concluir la primera fase. La reacción tendrá que verse en el marcador y en la tabla, además de las sensaciones que deje cada presentación.

Medford mantiene su confianza en el fútbol del equipo, pero ya no puede acompañarla con el primer puesto. Ese es el nuevo escenario para Saprissa: un entrenador que defiende lo que ve en la cancha y una clasificación que le exige mejores resultados. El tramo final pondrá a prueba si esa valoración del juego puede convertirse en la recuperación que los morados necesitan.

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