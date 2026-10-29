Olimpia vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión semifinal vuelta, goles y resultado en directo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Cartaginés por las semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2026.
¡Se calienta el partido en Tegucigalpa!
Una infracción a favor de Olimpia provocó un cruce entre futbolistas de ambos equipos, que tuvieron que ser separados para evitar que la situación pasara a mayores. El conjunto hondureño dispone ahora de una pelota parada peligrosa y buscará aprovechar la oportunidad para generar peligro en el área rival.
¡Rueda el balón en Tegucigalpa!
El árbitro da la orden y ya se juega un encuentro decisivo entre hondureños y costarricenses. Se esperan 90 minutos de mucha intensidad, con dos equipos que buscarán imponer su juego desde el comienzo en una noche que definirá al primer finalista de la competición.
¡Olimpia y Cartaginés saltan al terreno de juego bajo un Estadio Nacional repleto de aficionados!
Los futbolistas de ambos equipos ya están sobre el césped para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño buscará remontar el 1-0 sufrido en Costa Rica, mientras que los visitantes intentarán defender su ventaja para conseguir la clasificación a la final.
El árbitro designado para el duelo
Adonis Carrasco García de República Dominicana encabeza la cuarteta arbitral para este compromiso de Concacaf.
Un nuevo choque entre Olimpia y Cartaginés
Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la historia de la Copa Centroamericana, con ventaja para Olimpia, que suma dos victorias, frente a una de Cartaginés.
¡Así sale Cartaginés a defender su ventaja en el global!
Estos son los jugadores que seleccionó Amarini Villatoro para enfrentarse a Olimpia.
¡Olimpia buscará darle la vuelta al marcador global con este XI!
Estos son los elegidos por Eduardo Espinel en búsqueda de la final.
¿Qué necesitan para el pase a la Final de la Copa de Centroamericana 2026?
Olimpia necesita ganar por dos o más goles de diferencia para clasificar directamente a la final, mientras Cartaginés avanzará si gana, empata o pierde por un gol de diferencia anotando como visitante, por ejemplo, 2-1 o 3-2. Si el conjunto hondureño se impone 1-0 al finalizar los 90 minutos, la serie quedará igualada y se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos; si continúa el empate, habrá penales. Durante la prórroga no se aplicará el criterio de gol de visitante.
¿Cómo llega Olimpia a la semifinal de Concacaf?
En las rondas anteriores, Olimpia lideró el Grupo C con 12 puntos y cuatro victorias, antes de eliminar a Luis Ángel Firpo con un contundente marcador global de 6-0 en los cuartos de final. Por su parte, Cartaginés terminó primero del Grupo D con ocho unidades y superó a Saprissa por un acumulado de 5-4. Al avanzar a las semifinales, ambos aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 y ahora buscan dar un paso más hacia el título centroamericano.
¿Cómo llega Cartaginés a la semifinal de Concacaf?
Cartaginés llega con ventaja después de vencer 1-0 a Olimpia en la ida, gracias a un gol de Alonso Hernández al minuto 14, tras una asistencia de Manuel Morán. El equipo hondureño quedó condicionado por la expulsión de Yustin Arboleda al 39 y solamente consiguió un remate a portería durante el encuentro. Los brumosos aprovecharon la localía para adelantarse en la eliminatoria, aunque el marcador mantiene abiertas las posibilidades de ambos equipos.
¿Dónde ver en vivo el Olimpia vs Cartaginés, la semifinal de la Copa Centroamericana 2026?
La semifinal de vuelta entre Olimpia y Cartaginés se podrá seguir en Centroamérica por ESPN y mediante Disney+, con una suscripción que incluya la transmisión deportiva del encuentro.
Olimpia vs Cartaginés, en vivo: ¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2026?
Olimpia recibirá a Cartaginés este miércoles 28 de octubre de 2026, a las 21:00 horas de Honduras y Costa Rica, en el estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, en Tegucigalpa. El encuentro definirá al primer finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, después de que los brumosos consiguieran una ventaja de 1-0 en el partido de ida disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Copa Centroamericana Concacaf 2026!
Olimpia y Cartaginés se enfrentan este miércoles 28 de octubre, a las 21:00 horas de Honduras y Costa Rica, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa, por la semifinal de vuelta del torneo. El conjunto costarricense llega con una ventaja de 1-0 en el marcador global, mientras que los hondureños buscarán remontar para conseguir el primer boleto a la final.
Olimpia afronta el encuentro con la obligación de revertir la derrota sufrida en Cartago. El equipo dirigido por Eduardo Espinel ganó sus cuatro partidos de la fase de grupos y eliminó a Luis Ángel Firpo con un global de 6-0 en los cuartos de final. Sin embargo, cayó por la mínima diferencia en la ida de las semifinales, en un partido condicionado por la expulsión de Yustin Arboleda. Los albos necesitan ganar por dos goles para avanzar directamente.
Cartaginés, por su parte, intentará defender la ventaja conseguida gracias al gol de Alonso Hernández en el Estadio Fello Meza. El conjunto de Amarini Villatoro terminó como líder del Grupo D y eliminó a Saprissa en los cuartos de final con un global de 5-4. Los brumosos buscarán aprovechar los espacios para