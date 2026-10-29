Olimpia vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión semifinal vuelta, goles y resultado en directo

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Olimpia y Cartaginés se enfrentan este miércoles 28 de octubre, a las 21:00 horas de Honduras y Costa Rica, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa, por la semifinal de vuelta del torneo. El conjunto costarricense llega con una ventaja de 1-0 en el marcador global, mientras que los hondureños buscarán remontar para conseguir el primer boleto a la final.

Olimpia afronta el encuentro con la obligación de revertir la derrota sufrida en Cartago. El equipo dirigido por Eduardo Espinel ganó sus cuatro partidos de la fase de grupos y eliminó a Luis Ángel Firpo con un global de 6-0 en los cuartos de final. Sin embargo, cayó por la mínima diferencia en la ida de las semifinales, en un partido condicionado por la expulsión de Yustin Arboleda. Los albos necesitan ganar por dos goles para avanzar directamente.

Cartaginés, por su parte, intentará defender la ventaja conseguida gracias al gol de Alonso Hernández en el Estadio Fello Meza. El conjunto de Amarini Villatoro terminó como líder del Grupo D y eliminó a Saprissa en los cuartos de final con un global de 5-4. Los brumosos buscarán aprovechar los espacios para