Jugando Claro, en vivo | Miércoles 28 octubre

El partido pendiente de la Jornada 7 dejó nuevas conclusiones sobre el momento de las Águilas y su pelea por la Liguilla

América y Tijuana completaron su partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026, un encuentro que llego en un momento determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Las Águilas recibieron a los Xolos en el Estadio Banorte después de caer 2-1 ante Pachuca, resultado que dejó al conjunto azulcrema con 27 puntos y obligado a mantener su ventaja sobre Cruz Azul y Chivas en la cima de la tabla general.

El partido tendrá un análisis especial en Jugando Claro Post, donde se revisarán las principales conclusiones que deje el compromiso, desde las decisiones tomadas por Guillermo Almada hasta el rendimiento individual de los futbolistas del América y las jugadas que puedan marcar el desarrollo del encuentro.

La atención estará puesta especialmente en el momento que atraviesan las Águilas. ¿Hay motivos para preocuparse por el América? La derrota ante Pachuca abrió nuevamente el análisis sobre el funcionamiento del equipo y su margen de error en la recta final del Apertura 2026, con puntos que pueden resultar decisivos para definir su posición en la clasificación.

El duelo ante Tijuana representó además una oportunidad para que el América sumara y fortaleciera sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla. Del otro lado, los Xolos buscaron aprovechar este compromiso pendiente para sumar puntos importantes en la pelea por sus propios objetivos dentro del campeonato.

Todo lo que deje el América vs. Tijuana será analizado en Jugando Claro Post, con el foco puesto en el resultado, las decisiones de Almada, el desempeño de los jugadores y las claves que pueden explicar el presente de las Águilas.