Joey Ortiz y Jo Jo Romero se suman a los campeones mexicanos en Grandes Ligas

Ambos, de raíces mexicanas y representantes de México en el Clásico Mundial 2026, se sumaron así a la lista de jugadores que han alcanzado la cima de las Grandes Ligas

Ortíz y Romero, a una selecta lista de tricolores campeones

Los Milwaukee Brewers conquistaron la Serie Mundial 2026 y con ello consiguieron el primer campeonato de Grandes Ligas en la historia de la franquicia. La celebración también tuvo un significado para México, pues Joey Ortiz y Jo Jo Romero, integrantes del roster de Milwaukee y con raíces mexicanas, formaron parte del equipo que levantó el trofeo después del enfrentamiento ante los Tampa Bay Rays.

Tanto Ortiz como Romero tienen además un vínculo con el beisbol mexicano a través de la selección nacional. Los dos formaron parte del equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, competencia en la que compartieron vestidor con jugadores como Jonathan Aranda, quien defendió a los Rays durante la Serie Mundial.

Ortiz nació en California y se desempeña como short stop y tercera base. Durante la Serie Mundial tuvo enfrente a Aranda, otro integrante de aquella selección mexicana. El pelotero de Milwaukee había reconocido la actuación que tuvo el jugador de Tampa Bay durante la temporada y ahora ambos se encontraron en el escenario por el campeonato de las Grandes Ligas.

Por su parte, Jo Jo Romero nació en Camarillo, California, se convirtió en una pieza del bullpen de Milwaukee durante el camino hacia el Clásico de Otoño. El relevista también habló sobre el significado que tuvo representar a México en el pasado Clásico Mundial y sobre el vínculo que mantiene su familia con el país.

El campeonato de Milwaukee permite que Ortiz y Romero se incorporen a la lista de peloteros con raíces mexicanas que han conquistado la Serie Mundial, aunque existe una diferencia con los jugadores nacidos en México. En el caso de los dos elementos de los Brewers, el vínculo con el país está relacionado con su ascendencia y su representación de México en el Clásico Mundial.

Todos los campeones mexicanos en la MLB

La lista de jugadores nacidos en México que han ganado la Serie Mundial comenzó en 1973 con Horacio Piña, quien se coronó con los Oakland Athletics. En 1979, Enrique Romo ganó con los Pittsburgh Pirates y dos años después Fernando Valenzuela conquistó el campeonato con Los Angeles Dodgers.

Durante los años siguientes se sumaron Aurelio López, campeón con Detroit en 1984, y Jorge Orta, quien ganó con Kansas City en 1985. Posteriormente, Erubiel Durazo se coronó con Arizona en 2001 y Benjamín Gil formó parte del equipo de los Anaheim Angels que ganó en 2002.

La lista continuó con Ramiro Peña y Alfredo Aceves, campeones con los New York Yankees en 2009. Sergio Romo amplió el registro con tres campeonatos junto a los San Francisco Giants, obtenidos en 2010, 2012 y 2014, mientras que en 2011, Jaime García y Fernando Salas conquistaron el título con los St. Louis Cardinals.

Los campeones mexicanos más recientes son Julio Urías y Víctor González, quienes ganaron con los Dodgers en 2020, y José Urquidy, campeón con los Houston Astros en 2022. Con el campeonato de los Brewers en 2026, Ortiz y Romero agregan otro capítulo a la presencia mexicana en la Serie Mundial.