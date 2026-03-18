Olimpia vs Olancho en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Olancho por la jornada 13 del Torneo Clausura de Honduras.

Olimpia Olancho, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Club Olimpia Deportivo y Olancho FC, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras! Se trata de uno de los duelos más atractivos de la fecha, con dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla y que buscan acercarse a los primeros lugares en un campeonato muy parejo.

Olimpia llega con 18 puntos en la tercera posición, luego de cinco victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de una victoria en la última jornada que le permitió sumar su segundo triunfo consecutivo. Tras un tramo irregular en los clásicos, los albos buscan sostener el impulso y reducir la distancia con los líderes del torneo.

Por su parte, Olancho FC suma 17 puntos y se ubica en la cuarta posición, con cuatro victorias, cinco empates y solo dos derrotas. El conjunto dirigido por John López atraviesa un buen momento y llega tras una victoria contundente en la jornada anterior. Los Potros encadenan varios partidos sin perder y se mantienen en la pelea por los primeros puestos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs Olancho hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Olancho está programado para el miércoles 18 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Olimpia vs Olancho para la jornada 13, al momento

Ni Olimpia ni Olancho cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y John López utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Olimpia : Edrick Menjívar; Félix García, Edwin Lobo, Facundo Queiroz, Elison Rivas; José Raúl García, Clinton Bennett, Anthony Ortiz; Maynor Arzú, David Flores y Michaell Chirinos. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar; Félix García, Edwin Lobo, Facundo Queiroz, Elison Rivas; José Raúl García, Clinton Bennett, Anthony Ortiz; Maynor Arzú, David Flores y Michaell Chirinos. : Eduardo Espinel. Olancho: Gerson Argueta; Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Muñoz, Omar Elvir; Deyron Martínez, Gabriel Leiva, Yeison Mejía, Juan Delgado, Marlon Ramírez; y Clayvin Zúñiga. DT: John López.

Antecedentes del Olimpia vs Olancho y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Olancho:

28 de enero de 2026 | Olancho 1-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 3 de diciembre de 2025 | Olancho 2-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 18 de septiembre de 2025 | Olimpia 2-2 Olancho | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de abril de 2025 | Olancho 1-0 Olimpia | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de febrero de 2025 | Olimpia 2-1 Olancho | Torneo Clausura 2025

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