Marquense vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Cobán Imperial por la jornada 14 del Torneo Clausura de Guatemala.

Marquense Cobán Imperial, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Marquense y Cobán Imperial, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos: los locales buscan puntos clave para escapar del descenso, mientras que la visita intentará sostener el liderato en una cancha exigente.

Marquense llega con 15 puntos en la octava posición, luego de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Omar Arellano ha mostrado una mejora en las últimas jornadas, con dos triunfos consecutivos que le permitieron recortar distancia en la tabla acumulada. A pesar de seguir en el fondo con 38 unidades, ahora está más cerca de sus rivales directos en la pelea por la permanencia.

Por su parte, Cobán Imperial atraviesa un presente sólido y lidera el Clausura 2026 con 25 puntos, gracias a siete victorias, cuatro empates y dos derrotas. El conjunto dirigido por Martín García viene de una victoria importante en la última jornada y acumula varios partidos sin perder, consolidándose como uno de los principales candidatos a quedarse con el primer lugar en la fase regular.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Cobán Imperial hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El encuentro entre Marquense y Cobán Imperial está programado para el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Tigo Sports.

Alineaciones del Marquense vs Cobán Imperial para la jornada 14, al momento

Ni Marquense ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense : Javier Colli; Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Josué Cano, Miguel Escobar, Dylan Flores, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. DT : Omar Arellano.

: Javier Colli; Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Josué Cano, Miguel Escobar, Dylan Flores, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. : Omar Arellano. Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Marco Rivas, Janderson Pereira, Ángel Cabrera; Steven Paredes, Uri Amaral y Yonathan Morán. DT: Martín García.

Antecedentes del Marquense vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Cobán Imperial:

27 de enero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Marquense 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de marzo de 2025 | Cobán Imperial 3-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de febrero de 2025 | Marquense 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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