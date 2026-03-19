Deportivo Cali vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de Liga BetPlay 2026-I?

El ‘Azucarero’, en el regreso de Rafael Dudamel a Palmaseca, busca dejar en jaque a Pablo Repetto en el timón de la visita.

Deportivo Cali vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de la jornada este miércoles 18 de marzo. El Deportivo Cali tendrá una nueva cita de local, ahora con nuevo timonel, para el reto frente a Santa Fe por la jornada 12. Los ‘Azucareros’ lograron oxígeno puro tras derrotar al Cúcuta fuera de casa, en el reestreno de Rafael Dudamel en el banquillo del onceno caleño. Del otro lado, Santa Fe confirmó su entrada a la crisis de resultados con un empate insípido de local contra Alianza.

¿A qué hora inicia Deportivo Cali vs Santa Fe hoy, 18 de marzo de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 12, iniciará a partir de las 8:30 de la noche (hora local) en Palmaseca con el arbitraje del tolimense Jairo Mayorga.

Alineaciones del Deportivo Cali vs Santa Fe para la jornada 12, al momento

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Luis Manuel Orejuela, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa, Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Johan Martínez, Juan Dinneno y Avilés Hurtado DT: Rafael Dudamel.

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla, Jhojan Torres, Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Ómar Fernández, Luis Palacios, Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Dónde ver al Deportivo Cali vs Santa Fe en vivo? Canales de TV y streaming online

La cita futbolera, entre ‘Verdiblancos’ y ‘Cardenales’, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol y Win Play por vía streaming.

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