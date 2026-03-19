Diablos vs Sultanes Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 2

Sultanes Femenil lidera la Serie de La Reina 1-0 tras un dramático triunfo en extra innings

¡No te pierdas el segundo juego de la Serie de La Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 entre Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey Femenil! Después de un emocionante primer encuentro en el que Sultanes Femenil se llevó la victoria 2-1 en entradas extra, con un doble de Morgan Howe que produjo la carrera del triunfo, ambos equipos se preparan para continuar con la batalla por el título. La Pandilla Escarlata tomó la ventaja inicial, pero las turquesas lograron remontar y sellar la victoria, lo que deja la serie con un 1-0 a favor de Sultanes Femenil.

El segundo juego promete ser tan intenso como el primero. Diablos Rojos Femenil, con Carley Hoover como lanzadora probable, intentará empatar la serie, mientras que Sultanes Femenil, con Payton Gottshall en la lomita, buscará ampliar su ventaja. La cita es este miércoles en el Walmart Park, donde ambos equipos lucharán por acercarse al título de la Liga Mexicana de Sóftbol. ¡No te lo pierdas en vivo!

¿A qué hora es el Diablos vs Sultanes Femenil hoy 18 de marzo?

No te pierdas las acciones del segundo juego de la Serie de la Reina 2026 entre las peloteras de los Diablos Rojos del México y Sultanes Femenil este miércoles 18 de marzo, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México por la señal de Claro Sports.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. Llegó el momento de definir al monarca. Diablos Rojos Femenil es el vigente campeón y quiere defender su título, pensando en el bicampeonato, mientras que las regias buscan su primer título de la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

TE PUEDE INTERESAR