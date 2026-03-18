Real España vs Génesis Policial en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Real España y Génesis Policial por la jornada 13 del Torneo Clausura de Honduras.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real España y Génesis PN, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras! El encuentro presenta a dos equipos con objetivos diferentes: los locales buscan mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que la visita necesita sumar para salir de la zona baja.

Real España llega con 22 puntos en la segunda posición, igualado en unidades con el líder, pero con menor diferencia de gol. El equipo dirigido por Jeaustin Campos venía sosteniendo una racha positiva en el torneo, aunque en la última jornada sufrió una derrota que cortó su buen momento. Ahora intentará reaccionar y recuperar terreno en la lucha por la cima.

Por su parte, Génesis PN suma 10 puntos y se ubica en la novena posición del campeonato. El conjunto dirigido por Fernando Mira ha tenido un rendimiento irregular y llega tras una caída en la última fecha. Con la necesidad de mejorar su posición en la tabla, buscará un resultado que le permita tomar impulso en la recta final del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Real España vs Génesis Policial hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El encuentro entre Real España y Génesis está programado para el miércoles 18 de marzo a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Real España vs Génesis Policial para la jornada 13, al momento

Ni Real España ni Génesis cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Fernando Mira utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Génesis FC : Ronaldo Balanta; Juan Riascos, Juan Carlos Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo; Edwin Maldonado, Daniel Meléndez, Roger Sander; Kevin Pérez, Ángel Tejeda y Ángel Palomo. DT : Fernando Mira.

: Ronaldo Balanta; Juan Riascos, Juan Carlos Mosquera, Allans Vargas, Gabriel Araújo; Edwin Maldonado, Daniel Meléndez, Roger Sander; Kevin Pérez, Ángel Tejeda y Ángel Palomo. : Fernando Mira. Real España: Luis López; Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Carlos Mejía, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Roberto Osorto, Mike Arana; Eddie Hernández y Darixon Vuelto. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes del Real España vs Génesis Policial y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Génesis:

28 de enero de 2026 | Génesis 1-2 Real España | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Real España 1-0 Génesis | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de septiembre de 2025 | Génesis 1-1 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de marzo de 2025 | Génesis 2-0 Real España | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 18 de enero de 2025 | Real España 1-1 Génesis | Torneo Clausura 2025

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