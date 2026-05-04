Panamá confirma su último amistoso antes del Mundial 2026: la preocupación de Thomas Christiansen

El entrenador lanza una advertencia que preocupa a toda la selección.

Panamá sueña con una buena participación en el Mundial 2026 | @fepafut

La Selección de Panamá ya tiene definido su último examen antes del Mundial 2026. La Federación Panameña de Fútbol confirmó que el equipo dirigido por Thomas Christiansen enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo 6 de junio en St. Louis (Estados Unidos), en lo que será la última prueba antes del debut mundialista ante Ghana el 17 de junio. Un rival exigente que servirá para medir el verdadero nivel competitivo de los canaleros.

Más allá del calendario, el foco también está puesto en el mensaje del entrenador. Christiansen dejó claro que Panamá no solo irá a participar, sino a competir en todos los aspectos del juego. “Tenemos que competir en todos los ámbitos. Hay momentos donde hay que controlar, otros donde hay que defender y otros donde hay que atacar”, explicó, remarcando la importancia de la toma de decisiones dentro del campo por parte de sus jugadores.

Sin embargo, no todo es optimismo. El técnico también dejó en evidencia cuál es su principal preocupación de cara a la cita mundialista: el estado físico del plantel. “Me preocupa más el corto ritmo que se puede tener, porque hay jugadores lesionados o que vienen saliendo de una lesión”, afirmó, encendiendo una señal de alerta a pocas semanas del inicio del torneo.

Christiansen también fue claro en cuanto a la preparación ideal. Su intención es contar con futbolistas que lleguen en plena competencia desde sus ligas. “Me gustaría tener a los jugadores compitiendo hasta el último día y luego darles el descanso necesario”, señaló, dejando entrever que el manejo de cargas será clave para llegar en óptimas condiciones.

¡ÚLTIMO AMISTOSO MUNDIALISTA!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 anuncia su último partido amistoso previo al @FIFAWorldCup 🏆.



🆚 Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 el sábado 6 de junio antes de viajar ✈️ a nuestro campamento base en Canadá 🇨🇦.



🇵🇦🆚🇧🇦

🗓️ 6 de junio

🏟️ @Energizer_Park

📍St… pic.twitter.com/PlcBAcaRz2 — FEPAFUT (@fepafut) May 4, 2026

Los amistosos de la Selección de Panamá antes de la cita mundialista

En lo futbolístico, Panamá se enfrentará a rivales de alto nivel en la fase de grupos: Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que obliga a una preparación exigente. El duelo ante Bosnia y Herzegovina, selección que llega tras eliminar a Italia en la repesca europea, representa una prueba ideal para simular el tipo de desafíos que tendrá en el Mundial. Panamá afrontará tres partidos clave antes del inicio del Mundial 2026, todos pensados para elevar el nivel competitivo del equipo:

31 de mayo: Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro) 3 de junio: Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández

Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández 6 de junio: Panamá vs Bosnia y Herzegovina – Energizer Park (St. Louis)

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