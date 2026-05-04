¡Confianza plena! Simeone y su fe intacta en que el Atlético alcance la final de la Champions League

El Cholo y sus dirigidos están convencidos de que eliminarán al Arsenal para verse las caras ante el PSG o el Bayern Munich

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación en el Emirates Stadium, en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, duelo en el que el conjunto rojiblanco buscará sellar su boleto a una nueva final europea.

El técnico argentino destacó que el equipo llega con confianza y con una idea clara para afrontar un escenario de alta exigencia. Simeone recalcó que, más allá de los planteamientos de los entrenadores, el desarrollo del partido dependerá principalmente de la respuesta de los futbolistas dentro del campo.

“Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores”, señaló el Cholo, quien también habló sobre la importancia de gestionar las emociones en una instancia como esta. Para el entrenador, la experiencia permite afrontar este tipo de compromisos con mayor calma, aunque aclaró que eso no significa pasividad.

Simeone evitó entrar en polémicas sobre el arbitraje y fue directo al responder que no existe preocupación en ese aspecto. El técnico prefirió centrar su discurso en la intensidad que requerirá el encuentro y en la jerarquía que deberán mostrar sus jugadores para competir en el Emirates.

“Tenemos mucha fe en lo que hacemos y estamos convencidos”, expresó el entrenador del Atlético, al referirse al plan que buscarán ejecutar ante el Arsenal. Simeone insistió en que la clave será sostener la idea hasta el final y potenciar las armas del equipo durante el partido.

Sobre el estado físico de jugadores como Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, el técnico explicó que los tres trabajaron en la sesión previa y que la decisión final se tomará después del último entrenamiento. En el caso de Julián, destacó su conocimiento de la liga inglesa y confió en que pueda responder en un partido de máxima exigencia.

El Cholo también dejó una frase con su habitual tono irónico al ser cuestionado por el hotel elegido para esta visita, después del antecedente de una derrota anterior. “Estamos ahora mejor que en octubre y ahora el hotel está más barato”, comentó el argentino.

Simeone cerró su comparecencia con un mensaje claro sobre el objetivo del Atlético: trabajar, respetar la idea preparada y competir con personalidad en el Emirates. El conjunto rojiblanco buscará superar al Arsenal y acercarse a la tercera final de Champions League de la era Simeone.

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