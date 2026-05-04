Everton vs Manchester City en vivo la Liga Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 35

Manchester City visita al Everton en la jornada 35 con el título en juego y margen mínimo ante Arsenal en el cierre decisivo de la Premier League

Everton vs Manchester City, sigue el partido en vivo | Claro Sports

El Everton recibe al Manchester City este 4 de mayo en la jornada 35 de la Premier League, en un partido que impacta directamente en la pelea por el título y las aspiraciones europeas. El encuentro se disputa en el Hill Dickinson Stadium, donde el equipo local busca frenar una racha negativa reciente tras dos derrotas consecutivas en el cierre de partido.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con seis victorias consecutivas en todas las competiciones y mantiene el control de su destino en la lucha por el campeonato. El City ha sumado 14 puntos en sus últimos seis partidos como visitante en liga y no pierde desde enero, cuando cayó ante Manchester United. Además, el equipo ha concedido solo dos goles en esa racha reciente, consolidando su solidez defensiva en el tramo clave del calendario.

En el historial reciente, Los sky blues domina con claridad. El equipo no ha perdido en sus últimos 17 enfrentamientos de liga ante Everton y ha ganado sus últimas ocho visitas como visitante frente a este rival. Además, Guardiola no ha perdido en sus 15 duelos de Premier League ante Moyes, con 12 victorias y tres empates, lo que refuerza el dominio táctico en este cruce.

¿A qué hora inicia el Everton vs Manchester City hoy 4 de mayo de 2026?

El partido entre Everton y Manchester City se juega este lunes 4 de mayo en el Hill Dickinson Stadium. El inicio está programado a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Este duelo corresponde a la jornada 35 de la Premier League 2026 y marca el regreso del City a la competencia liguera tras su participación en la FA Cup.

Alineaciones del Everton vs Manchester City para la jornada 35, al momento

Everton llega con dos ausencias confirmadas que condicionan su estructura. Jack Grealish no puede enfrentar a su club de origen y además está fuera por una cirugía en el pie, mientras que Jarrad Branthwaite continúa fuera por lesión muscular. La buena noticia para el equipo es el regreso de Beto, quien superó el protocolo de conmoción tras el derbi y apunta a iniciar como titular.

Manchester City mantiene dudas en el mediocampo con Rodri, quien no entrenó previo al partido por molestias en la ingle y sigue en evaluación. En defensa, Josko Gvardiol y Ruben Dias continúan fuera, lo que obliga a mantener ajustes en la zaga. A pesar de ello, Guardiola recupera a piezas ofensivas clave para este encuentro.

Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye; Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Beto

Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye; Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Beto Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, Nico O’Riley; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland

¿Dónde ver el Everton vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá ver en México a través de TNT y TNT Sports en televisión de paga. La transmisión en streaming estará disponible en HBO Max. Además, Claro Sports ofrecerá el minuto a minuto en vivo con actualizaciones constantes, jugadas clave y seguimiento completo del desarrollo del partido.

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