Día de la Batalla de Puebla: ¿Por qué se festeja el 5 de mayo en México?

Millones de mexicanos tienen duda si el 5 de mayo forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos la Secretaría de Educación Pública

El Día de la Batalla de Puebla | Reuters

Mayo suele convertirse en uno de los meses más esperados por estudiantes y familias, ya que el calendario de la Secretaría de Educación Pública concentra varios días de descanso. Tras el paso del Día del Trabajo, surge una pregunta recurrente: si la conmemoración de la Batalla de Puebla traerá consigo un fin de semana largo. La duda creció en los últimos días debido a rumores en redes sociales que hablaban de un supuesto “megapuente”, considerado incluso como el más largo del año.

La expectativa no es menor si se toma en cuenta que mayo ya incluye otras fechas relevantes en el ámbito escolar, como el Día del Maestro, una suspensión por sesión del Consejo Técnico Escolar y las celebraciones del Día de la Madre. Este conjunto de actividades y descansos alimenta la percepción de que el mes ofrece múltiples pausas en la rutina académica, lo que explica por qué cualquier versión sobre un descanso extendido genera tanta atención entre millones de mexicanos.

5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla: historia de la conmemoración

La Batalla de Puebla, librada el 5 de mayo de 1862, representa uno de los episodios más emblemáticos de la historia de México. En un contexto adverso, el gobierno de Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa, lo que provocó la intervención de potencias europeas. Mientras Reino Unido y España optaron por retirarse tras negociar, Francia, bajo el mando de Napoleón III, decidió invadir el país. Confiado en una victoria rápida, el ejército francés avanzó hacia Puebla. Allí, el general Ignacio Zaragoza organizó la defensa con fuerzas inferiores en número y armamento. A pesar de esa desventaja, las tropas mexicanas resistieron los ataques en los fuertes de Loreto y Guadalupe y lograron rechazar al enemigo tras varios intentos fallidos.

El triunfo tuvo un impacto que trascendió el campo de batalla. La victoria fortaleció la moral del país y mostró que México podía defender su soberanía ante una potencia extranjera. Aunque Francia regresó al año siguiente con un ejército más fuerte y consiguió ocupar la capital, lo que permitió la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la jornada del 5 de mayo quedó como símbolo de resistencia. Hoy, el Cinco de Mayo recuerda esa victoria en Puebla, no la independencia nacional, y mantiene vivo el mensaje de que la determinación y la unidad pueden cambiar el rumbo de la historia.

SEP: ¿Habrá clases este martes 5 de mayo?

En los últimos días se habló mucho en redes sociales sobre un supuesto “megapuente” por la conmemoración de la Batalla de Puebla, pero el calendario oficial cuenta otra historia. De acuerdo con el ciclo escolar 2025–2026, el lunes 4 de mayo sí habrá clases de manera habitual en preescolar, primaria y secundaria. En esta ocasión, la fecha no se recorre al lunes, como sucede con otros días festivos. El descanso se mantiene el martes 5 de mayo, día en que se recuerda este episodio clave en la historia nacional.

Sin embargo, no todo el país sigue la misma dinámica. En estados como Hidalgo, las autoridades educativas decidieron suspender actividades desde el lunes, lo que extiende el descanso hasta el miércoles 6 de mayo. En Aguascalientes también se aplica una medida similar, ya que el periodo coincide con la Feria Nacional de San Marcos. Además, algunos planteles en otras entidades han optado por hacer ajustes propios, aunque estos no forman parte de una indicación oficial a nivel nacional.

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