Fantasma Figueroa hace creer a Comunicaciones: “Somos favoritos”

Comunicaciones eliminó al bicampeón y así quedaron las semifinales del Clausura 2026.

Comunicaciones eliminó a Antigua GFC en los cuartos de final | @CremasOficial

Comunicaciones dio un golpe de autoridad en el Clausura 2026 al eliminar al bicampeón Antigua GFC con un contundente 2-0 en el Estadio Cementos Progreso, y su entrenador, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, no dudó en lanzar un mensaje que sacude la liguilla: “Somos favoritos en semifinales con cualquiera que nos toque”. La frase refleja el momento anímico de un equipo que pasó de pelear el descenso a ilusionarse con el título.

El técnico chileno fue claro al explicar el cambio que tuvo el equipo en el tramo final del torneo. “Una vez que eliminamos de nuestras cabezas el descenso, nos levantamos y ahora somos un equipo que puede ganar el título”, aseguró, destacando la fortaleza mental del grupo. Para Figueroa, la remontada en la serie no fue casualidad, sino el resultado de un proceso que encontró su mejor versión en el momento decisivo.

Además, el “Fantasma” hizo énfasis en la relación con su plantel como uno de los pilares del crecimiento. “Yo tengo una gran relación con todos los jugadores. A mí me gusta que vengan al camerino a hablar”, comentó, dejando ver un manejo cercano y directo que, según él, fue clave para sostener al equipo en los momentos más complicados del campeonato.

El próximo desafío de Comunicaciones: Xelajú MC

Las semifinales del torneo ya están definidas y prometen emociones fuertes. Comunicaciones se enfrentará a Xelajú MC, líder del Clausura, en una serie que se perfila como la más atractiva de la fase. Del otro lado, Municipal, el más sólido de la tabla acumulada, se medirá ante Mixco, que llega impulsado por una remontada histórica ante Cobán Imperial.

El calendario ya está marcado. La ida comenzará el miércoles 6 de mayo con Municipal vs Mixco, mientras que el jueves 7 de mayo será el turno de Comunicaciones vs Xelajú MC en el Cementos Progreso. Los partidos de vuelta se jugarán el fin de semana: sábado 9 de mayo en El Trébol y domingo 10 de mayo en el Mario Camposeco, en una serie que definirá a los finalistas del fútbol guatemalteco.

Con el envión anímico de haber dejado en el camino a uno de los favoritos y el respaldo de su entrenador, Comunicaciones llega lanzado a semifinales. El mensaje de Figueroa es claro: el equipo no solo compite, cree que puede ser campeón.

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