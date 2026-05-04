Jorge Aparicio apunta al Fantasma Figueroa por el caso Moyo Contreras

El futbolista del Xelajú MC no dudó en acompañar el retiro de su excompañero en Comunicaciones.

Moyo Contreras, leyenda de Comunicaciones | @CremasOficial

La previa del duelo entre Comunicaciones y Antigua GFC por los cuartos de final del Clausura 2026 estuvo marcada por algo más que lo futbolístico. En una noche cargada de tensión por la necesidad de remontar el 3-2 en contra, el foco también se centró en la ausencia de José Manuel “El Moyo” Contreras, quien había anunciado su retiro y no fue convocado para un partido que podía ser su despedida definitiva.

La decisión del técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa generó un fuerte debate en el entorno crema. El histórico capitán, uno de los máximos referentes del club, quedó fuera en un momento simbólico, lo que para muchos aficionados fue difícil de entender. Más aún considerando que el contexto parecía ideal para rendirle homenaje dentro del campo.

En ese escenario apareció la voz de Jorge Aparicio, exjugador de Comunicaciones y actual futbolista de Xelajú MC, quien no se quedó al margen de la situación. A través de sus redes sociales, dejó un mensaje que fue interpretado como un respaldo directo a Contreras, pero también como una indirecta hacia el entrenador. “Podrán quitar minutos, oportunidades o protagonismo… pero nunca el legado que ya dejaste marcado”, escribió, acompañando sus palabras con una imagen junto al “Moyo”.

UFFFF QUE DARDO TE MANDARON FANTASMA!! 👻 🔥



El mensaje de Jorge Aparicio a José Contreras 🔥 de capitán a Capitán 🔥



Dos emblemas, dos figuras que sienten los colores del albo. pic.twitter.com/0SdFr4JBN7 — espaciofutbol (@espaciofutboI) May 2, 2026

Las declaraciones de Figueroa tampoco ayudaron a calmar el ambiente. El técnico chileno fue claro al explicar su postura, dejando en evidencia que su relación con el jugador no fue cercana en este último tramo. “Jugador que corre juega; jugador que no corre, no juega”, afirmó, marcando su criterio deportivo. Además, aseguró que nunca fue informado del retiro: “Él se retiró sin avisarme, nunca me dijo que ya no quería jugar”, agregando que respeta su trayectoria, pero que la decisión fue personal.

El “Fantasma” también intentó bajar el tono de la polémica al descartar conflictos directos. “Con el Moyo no tengo ningún problema, él se retiró solo, nadie lo obligó”, explicó, aunque sus palabras no evitaron que el tema siguiera generando repercusiones. Incluso cerró con una frase que resonó fuerte: “Hay que darle un carpetazo y seguir”, dando por finalizado el asunto desde su mirada.

Gracias por tanto, Moyo 🎩



El fútbol se despide de un 10, nosotros nos quedamos con una leyenda 1️⃣♾️#GraciasMoy10 pic.twitter.com/5LkxwtqGwW — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 1, 2026

Así, en la previa de un partido decisivo, Comunicaciones no solo enfrentaba a Antigua en la cancha, sino también una tensión interna y emocional marcada por la salida de uno de sus máximos ídolos. El mensaje de Aparicio terminó de encender el debate, dejando en claro que el caso del “Moyo” Contreras trascendió lo deportivo y tocó fibras profundas en el fútbol guatemalteco.

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