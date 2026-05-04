¡Llegó para quedarse! María José Marín pisa fuerte en su debut en LPGA Tour

La golfista colombiana María José Marín culminó en el top 5 del Riviera Maya Open en su debut dentro del LPGA Tour 2026.

María José Marín en el LPGA Tour | @rivieramayaopen

Colombia sigue dando de qué hablar en el mejor golf a nivel mundial. María José Marín después de coronarse campeona del Augusta National Women´s Amateur 2026, no bajó el pie del acelerador. En su primera aparición en la élite del LPGA disputando el Riviera Maya Open, la colombiana brilló.

María José Marín completó una gran actuación en el campeonato disputado en Mayakoba, México. La ‘cafetera’ finalizó su participación cerraron el top 5 del torneo con un saldo de 280 golpes (-8) y se convirtió en la mejor jugadora latinoamericana de la competición.

Aunque no es un título o un subcampeonato, este resultado siempre las bases de un comienzo de carrera en la grandes ligas del golf mundial. Debutando en la temporada 2026 del LPGA Tour y codeándose con las mejores jugadoras de este deporte de tu a tu, dejan una gran ilusión para el pueblo colombiano. Vale la penar recordar que, todo esto ocurre en condición de aficionada. Pues, Marín no recibe ganancias económicas pese a su ubicación final.

Así fue el debut de María José Marín en LPGA Tour

Desde el inicio, la nacida en la capital del Valle del Cauca mostró bastante personalidad. En la primera jornada entregó una tarjeta de 71 golpes (.-1) con varias altibajos que supo sortear. Sumo tres birdies, pero los hoyos 2 y 9, le jugaron en contra. No obstante, un buen cierre le dio la posibilidad de terminar dentro del top 30.

La segunda ronda dio el mismo saldo, una tarjeta de 71 golpes (-1). Cuarto birdies, un bogey que le dio algunos problemas, pero con mucha paciencia logró sostener su registro y su ubico dentro del top 20. El verdadero punto de quiebre para la buena actuación de la colombiana fue en el tercer día.

Con una ronda de 69 golpes (-3), la nacida en Cali acariciaba el top 10 del torneo. Cuatro birdies, tres bodeys y un eagle en el último hoyo, le dieron la chance de ponerse octava en la tabla general con un -5 en total. Desde ese entonces el rótulo de la mejor latinoamericana en competencia la empezaba a arropar. Además fue la única amateur en superar el corte.

No obstante, allí no pararían las sorpresas de la ‘cafetera’. La ronda final fue todo un golpe de autoridad de María José Marín. Al final de la contienda entregó una tarjeta con cinco birdies y dos bogeys, una clara muestra de que la colombiana no le teme a ninguna rival. Ese cierre bajo par le terminó dando las cifras para finalizar su participación en el top 5 del certamen.

Te puede interesar: