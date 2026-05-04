Millonarios y Medellín, a centrar la cabeza en el plano internacional

‘Embajadores’ y ‘Poderosos’ necesitan lavarse la cara en torneos de la Conmebol para no mandar a la basura el semestre.

Millonarios y Medellín, obligados en copas internacionales | Vizzor

Cuesta arriba. Así se encamina el semestre para Millonarios e Independiente Medellín, pues ya le guardan el duelo a la Liga por la infortunada eliminación. Tenían opciones claras de avanzar a la fase de Playoff, pero no hicieron la tarea y se fueron con las manos vacías. Ambos son trágicos episodios para las dos hinchadas, defraudadas por la presentación de sus equipos.

En el caso del ‘Embajador’, no pasó del empate a dos goles frente a Alianza en Valledupar, un equipo ya eliminado desde hace varias jornadas y sin chances de dar pie adelante. Los resultados se le dieron, pero no dio el salto de calidad y terminó sumergido en un papelón. Por supuesto, hay fuertes críticas a Fabián Bustos y todo el grupo de jugadores.

Del otro lado, el Medellín frenó su racha de victorias y cayó en el juego clave. Perdió por 1-2 frente a las Águilas Doradas, pero el suceso que llamó la atención fue el gesto de Raúl Giraldo, máximo accionista, directo a una furiosa afición en la tribuna occidental. Vergüenza en todo sentido.

Los dos se quedan con el plano internacional y el sueño de seguir avanzando. Millonarios está enredado hasta para llegar a la zona de repesca ante los terceros de Libertadores, mientras que el DIM tendrá que exigirse al máximo en la segunda vuelta.

Millonarios, contra las cuerdas en Copa Sudamericana

Después del empate sin goles frente a una nómina mixta de Sao Paulo, el ‘Embajador’ no está ni entre los dos primeros del grupo C. Necesita repuntar, primero con una victoria fuera de casa ante Boston River y a la espera de que Sao Paulo y O’Higgins igualen. Todavía tiene chances desde lo matemático, pero necesita un salto de calidad gigante para meterse en octavos.

07.03.2026 | Boston River vs Millonarios | 5:00 p.m. (fecha 4).

19.03.2026 | Sao Paulo vs Millonarios | 7:30 p.m. (fecha 5).

26.05.2026 | Millonarios vs O’Higgins | 5:00 p.m. (fecha 6).

Medellín, a hacer una impecable segunda vuelta contra pronósticos

El ‘Poderoso’ al menos viene de un triunfo en casa, de manera agónica, frente al Cusco por la tercera fecha. Los tres puntos lo dejan con vida, pero tendrá que bailar ante la más fea. La obligación es de sumar ante Flamengo y cerrar con dos duelos fuera de casa: uno frente a Cusco y el cotejo final ante Estudiantes de la Plata.

07.03.2026 | Independiente Medellín vs Flamengo | 7:30 p.m. (fecha 4).

20.05.2026 | Cusco vs Independiente Medellín | 9:00 p.m. (fecha 5).

26.05.2026 | Estudiantes de La Plata vs Independiente Medellín | 7:30 p.m. (fecha 6).

Te puede interesar: