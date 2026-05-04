Roberto García Orozco sentencia la polémica por la supuesta alineación indebida del América: “No hay delito que perseguir”

El empate de América y Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó una polémica por la supuesta alineación indebida de las Águilas

La ida de los cuartos de final del Clausura 2026 entre Club América y Pumas UNAM (3-3), que se disputó este domingo 3 de mayo en el Estadio Azteca, terminó envuelta en una controversia que fue más allá del resultado en la cancha. La atención se centró en una posible irregularidad durante una secuencia de sustituciones mientras se atendía a Sebastián Cáceres bajo protocolo de conmoción cerebral, lo que desató reclamos sobre una presunta alineación indebida del conjunto azulcrema tras la confusión en los cambios; sin embargo, Roberto García Orozco, analista de Claro Sports, sostiene que no existen fundamentos sólidos para llevar el caso a una protesta formal.

Durante la atención médica a Sebastián Cáceres por un posible protocolo de conmoción, el cuarto árbitro indicó en primera instancia la salida de Miguel Vázquez y el ingreso de Thiago Espinosa; no obstante, antes de la reanudación del encuentro, el cuerpo técnico de Club América habría reconsiderado la decisión y ordenó el regreso de Vázquez al terreno de juego, un giro que encendió el debate entre la afición, ya que un sector sostiene que el jugador alcanzó a abandonar la cancha, mientras que la postura contraria argumenta que la corrección en las sustituciones se realizó antes de que se reanudara el partido.

“El golpe del jugador de Universidad con Sebastián Cáceres le permite a Luis Enrique Santander ingresar a las asistencias. En ese momento, el cuarto árbitro anuncia una sustitución. En el tablero se ve que sale el número 32, Miguel Vázquez, e ingresa Thiago Espinosa. La regla dice que la sustitución se consumará en el momento en el que el jugador sustituto ingresa y que el jugador abandona el terreno de juego. Eso se cumplió. ¿Qué pasa después? Hablan con Santander, el juego no se ha reanudado y Santander permite que la sustitución se realice en vez de Vázquez por Cáceres, que aparentemente tenía una conmoción y se aplica el protocolo”, señaló Roberto García Orozco en su análisis semanal. “Sí, Miguel Vázquez abandona el terreno de juego. Sin embargo, la regla te dice que ‘se hará efectiva si el jugador abandona y el que va a ingresar, ingresa al terreno de juego’ y creo que se cumplen las dos, pero al final el árbitro faculta la regla porque el juego no se ha reanudado. El jugador está lesionado y América dice ‘en lugar del sustituto que iba a salir, sale mejor Cáceres’”.

La polémica arbitral del América vs Pumas de la Liguilla | Imago7

¿Pumas tiene argumentos para solicitar una revisión?

El exárbitro indicó que las sustituciones del Club América se realizaron en tiempo y forma conforme a los reglamentos que rigen el fútbol, recordando que la Regla 3 de la International Football Association Board establece que una sustitución se vuelve efectiva cuando el suplente entra con autorización y tras la salida del reemplazado, mientras que la Regla 5 faculta al árbitro a corregir errores antes de la reanudación; bajo esta interpretación, si la situación se enmendó oportunamente no existiría alineación indebida, aunque de lo contrario podría configurarse una infracción. Además, el protocolo de conmoción, reconocido por la IFAB y la Federación Mexicana de Fútbol, también incide en la evaluación del caso.

“El árbitro corrige porque aún no han reanudado el juego. Tan es así que al final en el informe arbitral queda asentado que la sustitución es de Cáceres por Thiago Espinosa. No hay delito que perseguir. Al final es una interpretación de la regla de juego que faculta el árbitro porque la valida. No veo alineación indebida. Lo más importante es lo que está asentado en el informe arbitral. Se ejecuta de manera legal y se actúa conforme al reglamento”, sentenció el analista de Claro Sports

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