Deportivo Mixco está en semifinales y consigue un premio histórico para la institución

Los de Fabricio Benítez se llevaron un premio extra de lujo.

Deportivo Mixco está en semifinales del Clausura 2026 | Facebook Mixco

Deportivo Mixco sigue escribiendo una de las páginas más importantes de su historia. No solo logró meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2026, sino que además aseguró un premio histórico: su primera clasificación a un torneo internacional, la Copa Centroamericana 2026, convirtiéndose en uno de los representantes de Guatemala en el certamen regional.

La combinación de resultados en la liguilla terminó favoreciendo al conjunto “chicharronero”, que se benefició de los distintos escenarios contemplados en el reglamento de competencia. Con Antigua GFC y Municipal ya clasificados por su condición de finalistas del Apertura 2025, el panorama del Clausura abrió la puerta para que otros equipos accedieran al torneo internacional, y ahí apareció Mixco.

El reglamento establece tres posibles caminos para definir a los clasificados a la Copa Centroamericana. Uno de ellos es que los finalistas de ambos torneos de la temporada sean distintos, lo que otorgaría cuatro boletos directos. Otro escenario contempla que los mismos equipos repitan finales, dejando dos cupos definidos y otros dos que se asignan según la tabla acumulada.

El tercer escenario, que fue el que terminó beneficiando a Mixco, indica que si uno de los equipos repite presencia en una final, el mejor ubicado en la tabla acumulada obtiene el boleto restante. En este caso, con Municipal liderando la tabla pero ya clasificado, el cupo se traslada al siguiente mejor posicionado: justamente, Deportivo Mixco.

A esto se suma que el equipo también tiene la posibilidad de clasificar por mérito deportivo directo: si elimina a Municipal en semifinales, se convertirá automáticamente en finalista del Clausura 2026, asegurando su lugar en el torneo internacional por esa vía. Es decir, Mixco tenía dos caminos posibles… y ambos lo terminan llevando al mismo destino.

De esta manera, el club logra un hito sin precedentes y se suma a Antigua GFC y Municipal como representantes guatemaltecos en la próxima edición de la Copa Centroamericana. El sorteo del torneo se llevará a cabo el martes 26 de mayo, donde Mixco conocerá a sus rivales en lo que será su debut internacional, coronando una temporada que ya es histórica para la institución.

Te puede interesar –