Luis Díaz, nominado a mejor jugador de la Bundesliga 2025/6

El colombiano espera ser figura este miércoles, cuando Bayern Munich reciba al PSG en las semifinales de la UEFA Champions League.

Luis Diaz, por el título de la Bundesliga / Claro Sports.

La Bundesliga ya tiene su rey. Como era de esperarse, el Bayern Munich se quedó con el título. El cuadro ‘bávaro’ derrotó 3-4 al Mainz el pasado sábado 25 de abril y con varias fechas de anticipación se quedó con el trofeo, el segundo de una temporada que pinta de ensueño, ya que a inicios de campaña había ganado la DFB-Pokal.

En las últimas horas el torneo publicó a los postulados para ganarse el premio a mejor jugador de esta temporada 2025/26, en Alemania buscan al sucesor de Harry Kane o por qué no que el artillero se lleve el trofeo por segunda vez consecutiva, ya que en el 2024/25 el británico fue el mejor de esa edición, al ganar también su primer título como futbolista.

Nominados a mejor jugador de la Bundesliga 2025/26

Luis Diaz Bundesliga 2025/25 / Bundesliga.

Bayern Munich: Michale Olise, Aleksandar Pavlović, Harry Kane, Joshua Kimmich, Dayot Upamecano y Jonathan Tah.

Michale Olise, Aleksandar Pavlović, Harry Kane, Joshua Kimmich, Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Borussia Dortmud: Nico Schlotterbeck y Gregor Kobel.

Nico Schlotterbeck y Gregor Kobel. VfB Stuttgart: Angelo Stiller.

La participación latinoamericana en esta nominación pasa por cuenta de Luis Fernando Díaz Marulanda, la joya colombiano no podía faltar, después de ser uno de los jugadores del Bayern Munich con más minutos esta temporada. El guajiro registra en esta edición 30 partidos, 15 goles, 16 asistencias y 5 tarjetas amarillas.

“Dado el ataque sin precedentes del Bayern, parece lógico que el trío estelar del equipo bávaro forme parte del once ideal de la temporada. Díaz ha causado una gran impresión en el Bayern desde su llegada procedente del Liverpool en el verano de 2025. El jugador de 29 años destaca en prácticamente todos los aspectos del juego, pero sobre todo como goleador y creador de juego”, así anunció la postulación del colombiano la Bundesliga.

¿Cómo votar por Luis Díaz a mejor jugador de la Bundesliga 2025/26?

Para votar por Luis Díaz y que se lleve el trofeo a a mejor jugador de la Bundesliga 2025/26 hay que descargar la aplicación de la Bundesliga en el siguiente link para Android o Apple, las votaciones irán hasta final de la temporada, en las que se espera que el colombiano se quede con el galardón.

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