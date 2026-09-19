San Pedro vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Pedro vs Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro FC y Cobán Imperial se enfrentarán este domingo 20 de septiembre por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el Estadio Mateo Sicay Paz, donde San Pedro ejercerá como local. Ambos equipos llegan después de empatar en la fecha anterior y buscarán sumar tres puntos para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

San Pedro intentará aprovechar su condición de local para mantenerse cerca de los primeros puestos del campeonato. El equipo viene de igualar 0-0 frente a Marquense en la jornada 9, resultado con el que agregó un punto a su campaña antes de regresar al Mateo Sicay Paz. Frente a Cobán Imperial, uno de sus principales objetivos será mejorar su producción ofensiva y generar las ocasiones necesarias para quedarse con la victoria ante su afición.

Por su parte, Cobán Imperial llegará a este compromiso después del empate 2-2 contra Comunicaciones. Los Príncipes Azules necesitan sumar para avanzar posiciones y encontrar mayor regularidad en esta etapa del Apertura 2026. El conjunto cobanero tendrá una nueva oportunidad fuera de casa ante un rival que también busca mantenerse en la pelea. El resultado será importante para ambos equipos debido a que el torneo comienza a avanzar hacia una etapa en la que cada punto puede modificar las posiciones de la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Cobán Imperial de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Cobán Imperial será el domingo 20 de septiembre a las 14:50 horas en el Estadio Mateo Sicay Paz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Cobán Imperial hoy

Ni San Pedro ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes, Edgar Macal, Sebastián Colón, Romario Gómez, Luigui Calderón, Germán Águila, Luis Martínez. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz, Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes, Edgar Macal, Sebastián Colón, Romario Gómez, Luigui Calderón, Germán Águila, Luis Martínez. : Edwin Vásquez. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Janderson Pereira, Byron Leal, Yeltsin Álvarez, Kenneth Valdez, Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Este fue el resultados del encuentro que disputaron San Pedro y Cobán Imperial:

6 de febrero de 2019 | San Pedro 1-2 Cobán Imperial | Copa de Guatemala

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