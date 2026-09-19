Tensión en Comunicaciones: aficionados confrontan al plantel tras nueva derrota

Tras el pitazo final, un grupo de seguidores logró acercarse hasta una zona restringida del estadio y se dirigió hacia el sector de camerinos.

Momentos de tensión en el Cementos Progreso | Captura video

La situación deportiva de Comunicaciones volvió a generar malestar entre sus aficionados luego de la derrota por 1-2 frente a Guastatoya en el Estadio Cementos Progreso. El resultado provocó reclamos contra el plantel una vez finalizado el encuentro y aumentó la tensión alrededor del equipo crema.

Tras el pitazo final, un grupo de seguidores logró acercarse hasta una zona restringida del estadio y se dirigió hacia el sector de camerinos. El objetivo de los aficionados era hablar directamente con los futbolistas después de otro resultado negativo en el torneo.

Los reclamos estuvieron relacionados principalmente con el rendimiento mostrado por Comunicaciones durante las últimas jornadas. Los seguidores pidieron explicaciones a los jugadores y manifestaron su descontento por la posición que ocupa el club en la tabla del Torneo Apertura 2026.

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La situación se prolongó durante varios minutos y obligó al personal presente en el estadio a mantenerse atento ante el ingreso de aficionados a un sector que habitualmente permanece reservado para jugadores, cuerpos técnicos y miembros de la organización.

#Apertura2026 | ❌ Tras caer 1-2 ante Guastatoya, aficionados de Comunicaciones bajaron a los camerinos para reclamarle al plantel crema su bajo rendimiento durante el torneo.



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Crece el malestar entre los aficionados de Comunicaciones

La derrota contra Guastatoya agregó otro capítulo al complicado presente de los albos. Comunicaciones necesitaba sumar para intentar recuperar terreno en el campeonato, pero terminó sin puntos después de recibir dos goles y solo pudo descontar para establecer el 1-2 definitivo.

El resultado tuvo un impacto inmediato en las tribunas. Una parte de la afición expresó su inconformidad desde el estadio y algunos seguidores trasladaron posteriormente sus reclamos hasta las inmediaciones de los camerinos, donde cuestionaron directamente a integrantes del plantel por los resultados recientes.

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Ahora también habrá que esperar los informes relacionados con lo sucedido después del encuentro. El ingreso de aficionados a sectores restringidos podría ser analizado por las autoridades correspondientes para determinar si existen responsabilidades o posibles medidas disciplinarias derivadas del incidente.

Comunicaciones ya había atravesado episodios de tensión con sus seguidores durante la temporada anterior por los malos resultados. El nuevo incidente refleja el descontento que vuelve a rodear al club, que deberá buscar una reacción deportiva en las próximas jornadas para mejorar su situación en el Apertura 2026.

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