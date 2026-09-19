Aurora vs Marquense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Partido importante para dos equipos que buscan escalar posiciones.

Aurora vs Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora vs Marquense! Ambos equipos se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Desde aquí podrás seguir el resultado en vivo, los goles y las principales incidencias del encuentro.

Aurora llega al compromiso con nueve puntos y ubicado en el octavo lugar de la tabla, por lo que necesita reaccionar para comenzar a recuperar terreno. El equipo dirigido por Saúl Phillip atraviesa un momento complicado después de encadenar tres derrotas consecutivas ante Antigua GFC, Municipal y Mixco, una racha que intentará cortar frente a su público.

Por su parte, Marquense comienza la jornada en el sexto puesto con 13 unidades y atraviesa un presente más favorable. Los Leones han perdido apenas uno de sus últimos seis partidos y vienen de empatar sin goles frente a San Pedro. Sigue aquí Aurora vs Marquense en vivo, con la actualización del marcador minuto a minuto, los goles y todo lo que suceda durante el partido.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Marquense hoy 19 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Aurora y Marquense será el sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora vs Marquense para la jornada 10, al momento

Ni Aurora ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Saúl Phillip y Manuel Naya eligieron las siguientes alineaciones titulares:

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; Gabriel Grajeda; Andrés Echeverría, José Vivas, Daniel Baján, Víctor Urias; y Paulo Motta. DT: Saúl Phillip.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Randall Corado, Oscar Linton; Elio Velásquez, Yordin Hernández, Elías Enoc, Brandon De León; Denilson Ochaeta, Francisco Grande y Fernando Escalante. DT: Manuel Naya.

Antecedentes del Aurora vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Marquense:

15 de abril de 2026 | Aurora 0-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

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