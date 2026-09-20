Saprissa vs Herediano en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Dos equipos con realidades opuestas, pero que se juegan un encuentro muy importante.

Saprissa vs Herediano, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs Herediano!!! El Monstruo y el Team protagonizan uno de los partidos más esperados de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica. Dos de los grandes del fútbol tico vuelven a verse las caras en un encuentro con mucho en juego. Sigue aquí el resultado en vivo, los goles y todas las principales incidencias del partido.

Saprissa llega golpeado y con la necesidad de reaccionar. El equipo dirigido por Hernán Medford perdió 4-2 frente a Sporting FC en su última presentación y cedió el liderato a Cartaginés, que además lo eliminó durante la semana en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Los morados comienzan esta fecha con 18 puntos y en el segundo lugar, por lo que una victoria ante Herediano resulta importante para mantenerse en la pelea por la cima.

Por su parte, Herediano busca confirmar las señales de recuperación después de un complicado comienzo de campeonato. El conjunto de Paulo Wanchope aparece en el noveno puesto con siete unidades, pero viene de vencer 2-0 a Escorpiones y cortar una racha de cinco derrotas consecutivas. Desde el inicio y hasta el pitazo final, sigue aquí Saprissa vs Herediano en vivo, con el marcador actualizado, los goles, las jugadas más importantes y el minuto a minuto de este clásico del fútbol de Costa Rica.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Herediano hoy 19 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Herediano será el sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Herediano para la jornada 9, al momento

Ni Saprissa ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Hernán Medford y Paulo Wanchope eligieron las siguientes alineaciones:

Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Pablo Arboine, Fidel Escobar; Sebastián Acuña, Gerson Torres, Mariano Torres; Newton Williams, Orlando Sinclair y Luis Paradela. DT: Hernán Medford.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Sergio Rodríguez, Aaron Murillo, Emerson Bravo, Elías Aguilar, Aarón Suárez; y Fernando Lesme. DT: Paulo Wanchope.

Antecedentes del Saprissa vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Herediano:

17 de julio de 2026 | Herediano 1-0 Saprissa | Recopa Costa Rica 2026

| Recopa Costa Rica 2026 16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de enero de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura 2026

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