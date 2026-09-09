San Pedro vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre San Pedro y Mixco por la octava jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro vs Mixco, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro y Mixco, uno de los partidos que presenta la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Apenas un punto separa a ambos equipos en la tabla, por lo que el encuentro puede generar movimientos en la zona alta. Los Gallos intentarán prolongar su efectividad jugando en casa, mientras que los Chicharroneros llegan con la necesidad de cortar una racha de dos fechas sin victorias.

El regreso de San Pedro a la máxima categoría viene acompañado de resultados que lo mantienen entre los protagonistas. El equipo de Edwin Vásquez aparece tercero con 13 unidades, luego de cuatro triunfos, un empate y dos caídas. En sus dos presentaciones más recientes derrotó 4-3 a Antigua GFC y rescató un 0-0 como visitante frente a Municipal. Su principal respaldo está en casa: allí ganó todo lo que disputó, superando a Xelajú MC (1-0), Suchitepéquez (3-0), Aurora (2-1) y Antigua (4-3).

Mixco, en tanto, llega a esta fecha ubicado inmediatamente detrás de su rival, con 12 puntos y un registro de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Finalizada su participación en la Copa Centroamericana, el plantel dirigido por Fabricio Benítez concentra ahora sus esfuerzos en el campeonato nacional. Sus últimos resultados dejaron puntos en el camino: perdió 4-1 contra Xelajú MC y posteriormente igualó 1-1 ante Comunicaciones, en un encuentro que también quedó marcado por el error reglamentario de los Cremas que le dio el triunfo 3-0 en la mesa. Los Chicharroneros buscarán cambiar esa dinámica ante un San Pedro que todavía no cedió puntos en su estadio.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Mixco hoy miércoles 9 de septiembre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Mixco será el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Mixco para la jornada 8, al momento

Ni San Pedro ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Renny Folleco, Steveth Chacón; Edgar Macal, Emerson García, Germán Águila, Romario Gómez; Sebastián Colón; Yasnier Matos y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Diego Méndez, Cristian Jiménez; Jeshua Urizar, Gabriel Arce, Christian Ojeda; Yonathan Pozuelos, Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del San Pedro vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

San Pedro y Mixco se enfrentarán por primera vez de manera oficial en la Liga Nacional de Guatemala.

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