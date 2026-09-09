Xelajú vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú vs Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Cobán Imperial se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido entre dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes. Los Superchivos llegan en pleno crecimiento después de conseguir dos goleadas consecutivas y buscarán aprovechar la localía para seguir acercándose a los primeros lugares, mientras que los Príncipes Azules necesitan reaccionar para escapar de la parte baja de la clasificación.

Xelajú MC suma 10 puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández no tuvo el comienzo esperado, pero logró cambiar su presente con dos actuaciones contundentes: primero goleó 4-1 a Mixco como local y posteriormente venció 4-0 a Marquense como visitante. Los Superchivos llegan así en uno de sus mejores momentos del campeonato y, además, todavía tienen pendiente el encuentro ante Antigua GFC, por lo que cuentan con la posibilidad de seguir escalando posiciones.

Por su parte, Cobán Imperial tiene cuatro puntos y se encuentra en la undécima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Ramiro Cepeda atraviesa un complicado comienzo de semestre y todavía no consigue la regularidad necesaria para salir de los últimos lugares. Los Príncipes Azules vienen de perder 1-0 como locales ante Guastatoya y, aunque el entrenador mantiene el respaldo de la directiva, la falta de resultados ha aumentado la preocupación entre los aficionados antes de una exigente visita a Xelajú.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Cobán Imperial de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial será el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Cobán Imperial hoy

Ni Xelajú MC ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Jorge Aparicio, Yair Jaén Elmer Cardoza; Yilton Díaz, Diego Casas y Ricardo Márquez. DT: Roberto Hernández.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León; Yeltsin Álvarez, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

MÁS INFORMACIÓN: Jorge Aparicio analiza el mal inicio de Xelajú MC en el Apertura 2026

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Cobán Imperial:

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –