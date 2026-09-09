Sebastián Cáceres critica el ‘desorden’ de la Liga MX y lo compara con el fútbol español

El uruguayo explicó que en LaLiga encontró partidos con más orden táctico y menos espacios que en el fútbol mexicano

Sebastián Cáceres critica a la Liga MX | Imago 7

Sebastián Cáceres fue presentado como jugador del Celta de Vigo y, durante su primera conferencia en España, dejó una comparación entre LaLiga y la Liga MX que puso al fútbol mexicano en el centro de la conversación.

El defensa uruguayo, quien dejó al América para firmar con el conjunto de Vigo hasta junio de 2030, aseguró que una de las diferencias que encontró entre ambas competencias está en la estructura de los partidos y en la cantidad de transiciones.

“Son un fútbol bastante distinto. En la liga mexicana hay más transiciones, también por el hecho de que hay bastante desorden. Acá son partidos más tácticos, más defensivos, más difícil de romper las líneas”, explicó Cáceres a los medios presentes.

El zaguero añadió que esa diferencia también se refleja en el número de goles que se producen en México. “Allá hay más goles por lo que les digo del desorden”, señaló durante su comparecencia.

MÁS INFORMACIÓN: El negocio redondo del América con Sebastián Cáceres

Las palabras del exjugador del América llegaron pocos días después de concretar su salida de la Liga MX, competencia en la que desarrolló parte de su carrera y en la que sumó experiencia antes de dar el salto al fútbol europeo.

Cáceres compara la Liga MX con LaLiga

El uruguayo consideró que en España existen más momentos en los que los equipos priorizan el orden defensivo y la ocupación de espacios, mientras que en México se generan más situaciones de ida y vuelta.

Su lectura apunta a una diferencia entre dos formas de competir. Para Cáceres, la Liga MX ofrece más espacios durante los partidos, mientras que en LaLiga las líneas defensivas reducen las zonas disponibles para el rival.

El defensa también explicó que llegar a Europa era uno de los objetivos que tenía en su carrera. Antes de tomar la decisión, recibió referencias de Matías Vecino, Néstor Araújo y Álvaro Fidalgo sobre el Celta de Vigo.

La salida del América también le generó incertidumbre

Cáceres reconoció que los últimos días antes de concretar su transferencia estuvieron marcados por la espera entre las negociaciones del América y el Celta. “La última semana fue la que pasé más ansiedad porque tenía partido y jugaba durmiendo poco. No sé por qué, pero hablando con Marcos, con Claudio sentía que iba a salir a pesar de cómo estaba todo porque todos queríamos que saliera”, explicó.

El futbolista reveló que incluso disputó uno de sus últimos encuentros con América después de dormir cerca de cuatro horas debido a la incertidumbre que existía alrededor de su futuro.

“Cuando uno entra a la cancha tiene que cambiar ese chip y competir con todo, sin escatimar ningún esfuerzo ni ninguna jugada. Todo pasa por el profesionalismo que tenga cada uno y por el respeto que le tenga al club al que pertenece”, agregó.

Cáceres inicia ahora su etapa en España después de cerrar su ciclo con América. Su presentación también dejó una crítica directa a la Liga MX, a la que describió como una competencia con más transiciones y “desorden” en comparación con el fútbol que encontró en LaLiga.

Te puede interesar: