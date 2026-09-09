Firpo vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Firpo Olimpia, en vivo y en directo | Claro Sports

LA Firpo y Olimpia se enfrentan este jueves por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en un duelo que tendrá como escenario el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Los Pamperos buscarán aprovechar la localía para sacar ventaja antes de la revancha en Honduras, mientras que los Albos llegan después de completar una fase de grupos perfecta.

LA Firpo avanzó a los cuartos de final después de terminar segundo en el Grupo A, con dos victorias, un empate y una derrota. El conjunto salvadoreño mostró un estilo especialmente vertical durante la primera fase y fue, entre los ocho clasificados, el equipo que registró más ataques directos, con 12. Además, Styven Vásquez y Diego Ortez estuvieron entre los seis futbolistas con mayor cantidad de pases hacia el área rival, con 21 cada uno, números que reflejan algunas de las principales armas ofensivas con las que los Pamperos intentarán hacer daño en el Cuscatlán.

Por su parte, Olimpia llega a la eliminatoria después de ganar sus cuatro partidos y quedarse con el primer lugar del Grupo C. El equipo hondureño convirtió nueve goles y recibió solamente tres, con Jorge Benguché como una de sus principales figuras gracias a sus tres anotaciones. El delantero, además, se convirtió en uno de los únicos dos jugadores que han marcado en cada una de las cuatro ediciones de la Copa Centroamericana. Los Albos también sobresalieron por su elaboración de juego: acumularon 53 secuencias de nueve o más pases, la mayor cantidad entre todos los equipos que alcanzaron los cuartos de final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Firpo vs Olimpia de cuartos de final de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Firpo y Olimpia se disputará el jueves 10 de septiembre a las 21:06 horas en el estadio Cuscatlán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de El Salvador y Honduras. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Firpo vs Olimpia hoy

Ni Firpo ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Marvin Solano y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Marlon Cornejo; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez; Víctor García y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Jack Jean-Baptiste; Raúl García, Edwin Rodríguez, Imanol Enríquez; Yustin Arboleda y Kilmar Peña. DT: Eduardo Espinel.

MÁS INFORMACIÓN: Marvin Solano apunta a Olimpia y calienta la previa de Copa Centroamericana

Antecedentes y últimos resultados del Firpo vs Olimpia

Firpo y Olimpia no se enfrentaron en ninguna oportunidad a lo largo de su historia.

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