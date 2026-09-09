Increíble: Comunicaciones y un grosero error que le costó tres puntos en la mesa

Alineó más jugadores extranjeros en campo de lo permitido.

Comunicaciones se quedó sin entrenador tras perder el Clásico | @CremasOficial

El equipo de Comunicaciones igualó 1-1 contra Deportivo Mixco por la jornada 7 del Apertura 2026, pero luego de la intervención del órgano disciplinario, se le dio por perdido 3-0 el partido. El motivo, alineación indebida: durante un tramo del partido en el Santo Domingo de Guzmán seis de los once ‘cremas’ en campo eran de nacionalidad extranjera y eso está prohibido de acuerdo al artículo 28 del reglamento.

Tal y como lo establece la norma, se puede tener hasta cinco jugadores de nacionalidad extranjera en campo. Cuando ello no se cumple, la pena es anular el partido y darle por perdido a quien infringe. Y el castigo es aún más duro ya que además de perder el partido, se lo da como no disputado y en consecuencia las sanciones que se arrastraban se mantienen.

En ese sentido, Stheven Robles, que estaba suspendido para el duelo contra los ‘chicharroneros’, deberá cumplir la sanción ahora contra el Deportivo Marquense por lo que la sanción se acarrea. En consecuencia, Comunicaciones no solo pierde el partido en la mesa contra Mixco sino que tampoco podrá contar con una de sus figuras para el duelo contra los Leones.

Más información: El FVS vuelve a ser protagonista en el empate entre Mixco y Comunicaciones

Otro que también sufrió castigo fue el entrenador Kevin Castillo, quien como responsable del armado del equipo, deberá abonar la suma de 15.000 Q por desatención. A causa de la derrota, Comunicaciones enfrentará a Marquense desde la posición 10° con siete puntos, muy cerca de los últimos puestos de la tabla y por ende necesita una victoria para olvidar rápido lo sucedido.

Respecto de los jugadores que estuvieron en campo, tanto los cubanos Dairon Reyes y Karel Espino, como el nicaraguense Jonathan Moncada, y el uruguayo Nicolás Olivera fueron de arranque, en el complemento, ingresaron Agustín Vuletich, argentino, y Omar Duarte, colombiano, por los guatemaltecos Bradley y De La Cruz, respectivamente.

La mala para Comunicaciones se produce justo a pocos días de la salida de Marco Antonio Figueroa de la dirección técnica. El entrenador chileno, que en su momento había decidido no hablar con la prensa del país durante su mandato, se refirió en malas formas a su paso por el club, lanzando bombas y pidiendo reconocimiento, por lo que ha sido una semana turbulenta.

¿Qué dijo Fantasma Figueroa sobre su salida de Comunicaciones?

El técnico profundizó sobre lo vivido en Guatemala y recordó especialmente la situación en la que encontró a Comunicaciones cuando comenzó su segundo ciclo. Figueroa había asumido con los Cremas comprometidos en la tabla acumulada y finalmente consiguió asegurar la permanencia del club en la Liga Nacional. Sin embargo, para el entrenador ese objetivo no fue suficiente para marcharse conforme. “Salvé a un equipo del descenso y me vine con una sensación de amargura”, aseguró.

Mira también: Fantasma Figueroa revela su difícil paso por Comunicaciones y celebra su regreso a Real Estelí La frase más fuerte llegó inmediatamente después. “Cuando a ti te impiden hacer lo que tú haces, siempre hay una sensación de amargura”, agregó Figueroa. El chileno no profundizó en cuáles fueron las situaciones que, desde su perspectiva, limitaron su trabajo en Comunicaciones, por lo que sus palabras dejaron abierta la interpretación sobre lo sucedido internamente durante su última etapa.

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