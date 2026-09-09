Presidente de Avellino revela las intenciones de James Rodríguez con la Selección Colombia: “Quiere jugar la Copa América”

El equipo de la Segunda División del Fútbol de Italia está en negociaciones con James Rodríguez y reveló lo que serían las aspiraciones del 10 con su selección.

James Rodríguez, el ’10’ de la Selección Colombia | Vizzor

El futuro de James Rodríguez sigue estando en el limbo. Aún sin un club confirmado para disputar lo que resta del 2026 o la temporada completa de 2026-2027, el 10 ‘tricolor’ continúa siendo noticia. Después de haber sido relacionado con el América de México, la Segunda División de Italia se ha interesado en los servicios del ‘cafetero’.

Específicamente el Avellino de la Serie B ha puesto sus ojos y esfuerzos en la contratación del capitán de la Selección Colombia. Actualmente con negociaciones en curso, el presidente de dicho club, Angelo Antonio D’Agostino, ha revelado más detalles sobre la actualidad del ex Minnesota United de Estados Unidos.

Vale la penar recordar que, el último partido oficial de James Rodríguez en el 2026 fue en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Justamente, el juego en el que el equipo amarillo, azul y rojo, terminó siendo eliminado de la cita orbital. En suelo canadiense y ante Suiza, el 10 disputó un total de 66 minutos.

¿Continuará James Rodríguez en la Selección Colombia?

Como bien se ha mencionado, el máximo dirigente del equipo italiano estuvo hablando un poco sobre lo que es la actualidad de James Rodríguez y la posibilidad de llegar al Avellina de Italia. Acerca de sus deseos en el fútbol se afirmó que: “Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite. Surgió la oportunidad de contactar a uno de sus agentes y quisimos intentar convencerlo. La noticia ha trascendido hoy. Es un campeón, un jugador de enorme importancia. Veremos qué sucede en las próximas horas”.

Dada esta información, el astro colombiano estaría jugando al fútbol profesional hasta sus 37 años y diría adiós a una carrera más que exitosa después de la Copa América 2028. Una declaración que aclara por completo las intenciones del tolimense de cara a lo que será su futuro deportivo.

¿Hay posibilidad real de que James Rodríguez juegue en el Avellino de Italia?

“Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que ver” declaró Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club.

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