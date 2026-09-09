Santiago Ramos Mingo, muy cerca de convertirse en jugador del América

El central argentino de 24 años pertenece al Bahía, tiene contrato hasta 2029 y aparece como la pieza elegida para cubrir la salida del uruguayo

América está cerca de encontrar al defensa que ocupará el lugar que dejó Sebastián Cáceres. De acuerdo con información obtenida por Claro Sports, las negociaciones por Santiago Ramos Mingo se encuentran muy avanzadas y el argentino está cerca de convertirse en jugador de las Águilas para el Apertura 2026, en las últimas horas del periodo de registros de la Liga MX.

La directiva azulcrema trabajó en distintas alternativas para completar la defensa y durante las últimas horas apareció el nombre de David Alaba, quien se encuentra sin equipo después de terminar su etapa con el Real Madrid. Sin embargo, esa posibilidad no avanzó en la dirección que buscaba el América, por lo que los esfuerzos se concentraron en Ramos Mingo, futbolista del Bahía de Brasil.

El argentino tiene 24 años, juega como defensa central, mide alrededor de 1.85 metros y utiliza principalmente el perfil izquierdo. Actualmente pertenece al Bahía, club al que llegó en enero de 2025 después de su paso por Defensa y Justicia. El conjunto argentino confirmó entonces la transferencia de la totalidad de sus derechos económicos al equipo brasileño, mientras que el jugador mantiene contrato hasta diciembre de 2029.

Ramos Mingo comenzó su formación en Argentina y pasó por las categorías juveniles de Boca Juniors antes de trasladarse a España. En febrero de 2020 fue incorporado por el Barcelona para su equipo filial, donde disputó 36 encuentros antes de continuar su carrera en Bélgica con el OH Leuven. Posteriormente regresó a Argentina para jugar con Defensa y Justicia, equipo desde el que dio el salto al fútbol brasileño.

En cuanto a sus características, se trata de un central zurdo que puede actuar en cualquiera de los dos perfiles de la pareja defensiva. El propio Barcelona destacó durante su incorporación al filial su orden para ocupar espacios y su juego aéreo. Su perfil también le permite participar desde el inicio de las jugadas, una característica que puede ofrecer variantes al equipo dirigido por Guillermo Almada.

Su presente en Brasil también explica el interés de las Águilas. Ramos Mingo forma parte del plantel del Bahía y ha tenido continuidad durante la temporada 2026, con presencia recurrente como titular en la Serie A. Su llegada representaría una incorporación de un futbolista con recorrido por Argentina, España, Bélgica y Brasil antes de una posible primera experiencia dentro de la Liga MX.

Más información: Carlos Álvarez ya tiene visa de trabajo y queda disponible para América

La búsqueda de un central comenzó después de concretarse la salida de Sebastián Cáceres rumbo al Celta de Vigo. El conjunto español anunció el 1 de septiembre un acuerdo con América por el traspaso del uruguayo, quien firmó hasta junio de 2030 después de seis temporadas y media en Coapa, etapa en la que superó los 200 partidos oficiales con las Águilas.

Con la opción de Alaba sin avanzar, Ramos Mingo aparece ahora como el principal candidato para convertirse en el sucesor de Cáceres en la defensa americanista. Las próximas horas serán determinantes para cerrar los últimos detalles y completar la incorporación antes del cierre de registros.

Te puede interesar: