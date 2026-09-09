Pronósticos y momios de los partidos de la Semana 1 del fútbol americano de la NFL: ¿quiénes son los favoritos?

El análisis, quiniela y picks para la primera jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

Picks NFL Semana 1 | KEVIN C. COX/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Y aquí vamos… Damas y caballeros, el 9 de septiembre termina la sequía de más de 200 sin fútbol americano. Kickoff de la temporada regular, con la Semana 1. Los primeros 16 partidos del maratón de 285 que terminará en Los Angeles en San Valentín, pero ahora comenzamos en un día inusual, en miércoles, para que la NFL acomodara un nuevo país en su calendario: Australia.

El primer partido será la tercera repetición de un Super Bowl en una jornada inaugural, Seahawks recibiendo a Patriots, tras lo cual veremos la primera puesta en escena de todas las franquicias del fútbol americano profesional. ¿Quién comienza con el pie derecho? Analizamos los partidos.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Patriots vs Seahawks (miércoles) | 49ers vs Rams (jueves) | EL RESTO DE PARTIDOS, EL VIERNES

MÁS INFORMACIÓN: El calendario de la semana 1 de la NFL y los partidos que puedes ver por TV en México

Picks NFL 2026 Patriots vs Seahawks | Thearon W. Henderson / Getty Images via AFP

New England Patriots en Seattle Seahawks (-3.0, 44.5)

El primer partido del año es el último. Repetición del Super Bowl, que Seattle ganó 29-13. Para este segundo episodio, tenemos caras distintas. Los Patriots, tras la tunda que sufrió Drake Maye, tiene cambios en dos puestos en la línea ofensiva, además de que trajeron a A.J. Brown y Romeo Doubs como receptores. Bajas son contadas, pero el verano fue complejo con las polémicas alrededor de Mike Vrabel.

Los Seahawks perdieron a tres titulares en la defensiva (Boye Mafe, Coby Bryant y Riq Woolen), además de que Kenneth Walker, el MVP del Super Bowl se fue a Kansas City, pero la mayor baja no es de un jugador, sino del coordinador ofensivo Klint Kubiak, nuevo head coach en Raiders. Kubiak fue responsable, en buena medida, de que un equipo que era visto como el cuarto en la NFC Oeste previo a 2025 terminara con la localía y su segundo anillo. La clave fue iniciar rápido, mezclando bien las jugadas para evitar situaciones obvias de pase para Sam Darnold. Veremos si el nuevo encargado del ataque, Brian Fleury, tiene el mismo pulso. Y no olvidemos que aunque el Super Bowl terminó en paliza, el tercer cuarto terminó 12-0, sin touchdowns. El ataque de Seatte no fue dominante y el marcador se infló con los errores finales de Drake Maye.

El resto de claves son las mismas que en febrero. Las dos defensivas son de lo mejor contra la carrera, así que no esperamos demasiado por esta vía. Veremos si los Pats tienen un mejor esquema de protección (Maye fue presionado 43.4% del tiempo en febrero, con seis sacks) y ayudaría que su línea, sana, no se pare de manera distinta para cantar la jugada que viene, como varios integrantes de Seattle dijeron tras el partido. También hay que ver qué plan tiene Maye al Cover 6 de los Seahawks, defensa que fue su kriptonita en el cierre de temporada. Tener a un WR1 como Brown puede ayudar a esto. La baja de Nick Emmanwori, además de par de integrantes de la secundaria de Seattle, también juega a favor de los Pats, además de que el coach Macdonald podría no aventurarse a simular cargas con tantos suplentes.

La cuestión aquí es que este número está mal. En el Super Bowl, Seattle fue favorito por 4.5 puntos. Entiendo que Pats parece tener mejor personal y Seahawks menos, pero la línea no tiene sentido. La localía es par de puntos y Seattle tiene quizá la mejor ventaja de casa de la liga. La línea debería estar cerca de un TD o, cuando menos, ser similar al Super Bowl, no de un gol de campo. Históricamente el perdedor, históricamente, no lo pasa bien en la semana 1, peor de visitante. SEAHAWKS (-3.0 en Caliente) 22, Patriots 16.

Picks NFL 2026 49ers vs Rams en Australia | MARTIN KEEP / AFP

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams en Australia (-3.5, 48.0)

La NFL se estrena en Australia. Para acomodar el vuelo de 15 horas, se juega en la semana 1 y se movió el partido de los Seahawks al miércoles. Un pequeño caos, pero los Rams optaron por dejar ir un partido de local en el que el rival solía tapizar de rojo las tribunas.

Toda la semana, la conversación se ha centrado en las diferencias en el viaje. San Francisco llegó una semana antes, optando por su experiencia casi anual en la costa este, en que juegan partidos consecutivos y se quedan de ese lado del país. Los Rams, con su 3-0 en Londres, optaron por llegar casi para el kickoff, y volar de inmediato de vuelta. Veremos quién se adapta mejor a las circunstancias en un partido entre equipos que se conocen hasta el más mínimo detalle.

Kyle Shanahan tiene marca de 11-8 ante Sean McVay, 6-4 con Stafford como QB de L.A. Los 49ers saben que el ataque pesado le cuesta a los Rams y que en defensa le pegan duro a un equipo ‘fino’, pero ya no es el equipo que corría zona con tres receptores en campo; el personal 13 puede ser el antídoto al mal gambusino. Fred Warner está de regreso, pero Nick Bosa llega con lo justo, Mykel Williams está descartado y Alfred Collins se lesionó la rodilla en Australia. La defensa, que cerró mal en 2025, no está mucho mejor para iniciar esta campaña. Ventaja para Rams.

La defensiva de Los Angeles estrenará en Melbourne a casi todos sus nuevos ‘juguetes’, salvo Aaron Donald, quien no hizo el viaje. Veremos si Myles Garrett, Trent McDuffie y Jaylen Watson efectivamente elevan el nivel de esta unidad, que el año pasado se comieron 52 puntos en los dos juegos ante San Francisco, en los que Mac Jones fue titular. Los 49ers no pudieron correr de manera decente el año pasado y tienen dudas en todos los puestos de la OLine, salvo Trent Williams. Así que esto pinta ser un juego en el que Brock Purdy va a pasar mucho y rápido a CMC, Kittle y los nuevos receptores. Ojo con el regreso de Deebo Samuel, quien solía hacer daño a Los Angeles.

Los 49ers, cuando han vencido a los Rams, usan el mismo script: Shanahan tiene un gran plan inicial, toma ventaja de una o dos posesiones, y L.A. cae en un caso de ‘tanto nadar para morir en la orilla’. Así lo consiguieron hasta con Mac Jones y sin receptores en 2025. Ver remontar a Brock Purdy, con el estado actual de la defensiva y las dudas del ataque, parece un tanto aventurado.