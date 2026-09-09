Marathón vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marathón Alajuelense, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Alajuelense se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en una de las eliminatorias más atractivas de esta instancia. El partido comenzará a las 7:06 p. m. en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde el conjunto hondureño intentará aprovechar la localía frente al tricampeón del torneo. En esta nota podrás seguir Marathón vs Alajuelense en vivo, además de consultar el horario, el canal de TV y dónde mirar el encuentro.

Marathón llega fortalecido a la serie después de conseguir resultados contundentes y mantenerse en la parte alta del campeonato hondureño. El equipo viene de golear 5-0 a Estrella Roja precisamente en el Estadio Francisco Morazán y también cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana con una victoria 3-0 sobre Real Estelí. Ahora buscará trasladar ese buen momento a los cuartos de final y sacar una ventaja antes de viajar a Costa Rica para disputar la revancha.

Por su parte, Alajuelense afronta la eliminatoria con la presión de defender el dominio que ha ejercido en la Copa Centroamericana: ganó las ediciones de 2023, 2024 y 2025, con Andrés Carevic, Alexandre Guimarães y Óscar Ramírez como entrenadores, respectivamente. Ismael Rescalvo intentará convertirse en el cuarto técnico consecutivo que conduce a los rojinegros al título, aunque llega a este compromiso después de perder 2-0 el clásico ante Saprissa. La serie se definirá el jueves 17 de septiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto y el ganador, además de avanzar a semifinales, asegurará su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marathón vs Alajuelense de cuartos de final de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Marathón y Alajuelense se disputará el jueves 10 de septiembre a las 19:06 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Alajuelense hoy

Ni Marathón ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Silvio Rudman e Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Marathón: Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Brian Farioli, Tomás Sorto, Damin Ramírez; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Carlos Pérez. DT: Silvio Rudman.

Alajuelense: Washington Ortega; Aaron Salazar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, John Ruiz; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Alajuelense

Marathón y Alajuelense se enfrentaron en una oportunidad a lo largo de su historia. Este fue el resultado:

1 de agosto de 2024 | Alajuelense 3-1 Marathón | Copa Centroamericana 2024

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