La última jornada de la fase regular determinó que los dos equipos más ganadores del fútbol costarricense se enfrenten antes de la final.

Saprissa y Alajuelense disputarán una gran semifinal | X: @ldacr

El Torneo Apertura 2026 de Costa Rica tendrá un clásico nacional y un enfrentamiento inédito en las semifinales. Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense volverán a encontrarse en una instancia eliminatoria, mientras que Cartaginés se medirá ante Sporting FC, que consiguió por primera vez en su historia la clasificación a esta fase del campeonato.

La última jornada de la fase regular determinó que los dos equipos más ganadores del fútbol costarricense se enfrenten antes de la final. Los morados terminaron en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que los rojinegros consiguieron el cuarto boleto tras llegar a la fecha decisiva con posibilidades de quedar eliminados.

Saprissa aseguró el liderato con 37 puntos después de vencer 3-1 a Inter San Carlos, con goles de Fidel Escobar, Mariano Torres y Kendall Waston. El triunfo también le permitió garantizar su presencia en una eventual gran final, una ventaja que podría resultar determinante en la definición del título.

Alajuelense, por su parte, igualó 1-1 ante San Carlos en Ciudad Quesada. Creichel Pérez adelantó al conjunto dirigido por Óscar Ramírez, mientras que Brian Martínez estableció la igualdad. Los manudos consiguieron el punto que necesitaban para avanzar y ahora deberán enfrentar a su clásico rival.

El primer capítulo de la eliminatoria tendrá lugar en el estadio Alejandro Morera Soto, mientras que la revancha se disputará en el estadio Ricardo Saprissa. Los morados tendrán la ventaja de cerrar la serie ante su afición por haber terminado primeros durante la fase regular.

Cartaginés y Sporting FC protagonizarán una semifinal inédita en Costa Rica

La otra llave tendrá como protagonistas a dos instituciones con recorridos diferentes en el fútbol costarricense. Cartaginés buscará dar un nuevo paso hacia la conquista del campeonato, mientras que Sporting FC afrontará su primera participación en unas semifinales de Primera División.

Los brumosos finalizaron segundos con 37 unidades tras derrotar 2-0 a Pérez Zeledón, con anotaciones de Joaquín Alonso Hernández y Diego Mesén. Pese a igualar a Saprissa en puntos, la diferencia de goles los privó del liderato.

Sporting FC, en tanto, venció 2-1 a Puntarenas FC y terminó tercero. La clasificación representa un hito para el conjunto albinegro, que además cuenta con Andrés Carevic como entrenador, quien se reencontrará con el equipo que dirigió hace un año.

Sporting será local en el encuentro de ida, mientras que Cartaginés definirá la eliminatoria en el estadio José Rafael Fello Meza, donde buscará asegurar su presencia en la final de la segunda fase.

Con los emparejamientos definidos, resta conocer la programación oficial de las semifinales. Las autoridades del fútbol costarricense deberán confirmar las fechas y los horarios de los cuatro encuentros que determinarán los próximos aspirantes al título.

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