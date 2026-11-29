Sigue en vivo el minuto a minuto del partido.

Saprissa vs Inter San Carlos, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Saprissa e Inter San Carlos, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El equipo local sabe que logrando una victoria se asegurará ser líder absoluto de la tabla de posiciones, en tanto, la visita llega ya sin chances de nada por lo que juega para la estadística.

Saprissa encabeza la tabla con 34 puntos, tras once victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Hernán Medford venció 3-1 a Pérez Zeledón como visitante y encadenó su tercer triunfo consecutivo. Los morados llegan al cierre con cinco goles de ventaja sobre los brumosos en el desempate: Saprissa tiene una diferencia de +18 y Cartaginés, de +13.

Por su parte, Inter San Carlos marcha séptimo con 20 puntos, producto de cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas. El equipo de Douglas Sequeira cayó 4-2 en casa ante Sporting FC y acumula seis jornadas sin ganar. Aunque los norteños no sostuvieron los buenos resultados del inicio, su primera temporada en Primera División les deja la posibilidad de despedirse con una victoria ante el equipo que pelea por terminar en la cima.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Inter San Carlos hoy 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Saprissa e Inter San Carlos será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Inter San Carlos para la jornada 18, al momento

Saprissa : Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Kendall Waston, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Mariano Torres, Gerson Torres, Andrey Soto, Luis Paradela; y Newton Williams. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Kendall Waston, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Mariano Torres, Gerson Torres, Andrey Soto, Luis Paradela; y Newton Williams. : Hernán Medford. Inter San Carlos: Aarón Cruz; Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Joel Ramos, Joseph Bolaños; Armando Rodríguez, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Randy Vega, Joel Campbell; y Erick Torres. DT: Douglas Sequeira.

Antecedentes del Saprissa vs Inter San Carlos y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa e Inter San Carlos:

23 de agosto de 2026 | Inter San Carlos 1-0 Saprissa | Torneo Apertura 2026

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