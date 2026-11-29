Se cierra el Apertura 2026 para ambos equipos y el local quiere la cima.

Sporting FC Puntarenas, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al resultado minuto a minuto de Sporting FC vs Puntarenas!!! Sporting FC recibe a Puntarenas FC con la posibilidad de terminar primero en el Apertura 2026. El partido se juega este sábado 28 de noviembre a las 7:00 pm, hora de Costa Rica, en el estadio Punte Piedra. Saprissa y Cartaginés juegan a la misma hora y sus resultados también cuentan en la pelea por el liderato. Seguí aquí el marcador, los goles y las principales jugadas minuto a minuto.

Sporting llega tercero con 33 puntos, uno por detrás de Saprissa y Cartaginés, y ya tiene asegurada la primera clasificación a semifinales de su historia. El equipo de Andrés Carevic viene de vencer 4-2 a Inter San Carlos como visitante, con un doblete de Joshua Navarro. Si los albinegros ganan en casa y ni morados ni brumosos pasan del empate, cerrarán la fase regular en la cima y tendrán derecho a disputar una eventual gran final.

Por su parte, Puntarenas llega sexto con 23 puntos y sin opciones de avanzar a semifinales, pero viene de remontar ante Herediano en el Lito Pérez. El equipo de César Alpízar se fue al descanso en desventaja, empató con un cabezazo de Dariel Castrillo y ganó 2-1 gracias a una volea de Doryan Rodríguez. Los porteños ya le quitaron puntos a Sporting en este Apertura: en la primera vuelta igualaron 1-1.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo Sporting FC vs Puntarenas hoy 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Sporting FC y Puntarenas será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Puente Piedra y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX en la aplicación Tubi.

Alineaciones del Sporting FC vs Puntarenas para la jornada 18, al momento

Ni Sporting FC ni Puntarenas cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Andrés Carevic y César Alpizar eligieron las siguientes alineaciones.

Sporting FC: Leonel Moreira; Ariel Soto, Eduardo Pastrana, Kevin Espinoza, Adrián Chevez; Alex López, José Mario Pinto, Joshua Navarro, Delfín Salas; Marco Ureña y Renzo Carballo. DT: Andrés Carevic.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kliver Gómez, Wesly Decas, Dereck Cordero, Krisler Villalobos; Ulises Segura, Kevin Cabezas, Yeltsin Tejeda, Dariel Castrillo, Lucas Comachi; y Doryan Rodríguez. DT: César Alpizar.

Antecedentes del Sporting FC vs Puntarenas y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting FC y Puntarenas:

1 de agosto de 2026 | Puntarenas 1-1 Sporting FC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 18 de abril de 2026 | Puntarenas 1-2 Sporting FC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de marzo de 2026 | Puntarenas 1 (1)-(4) 1 Sporting FC | Semifinales Copa Costa Rica 2026

| Semifinales Copa Costa Rica 2026 24 de marzo de 2026 | Sporting FC 1-1 Puntarenas | Semifinales Copa Costa Rica 2026

| Semifinales Copa Costa Rica 2026 21 de febrero de 2026 | Sporting FC 1-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

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