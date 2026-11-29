La fase regular llegó a su fin y quedaron definidos los seis equipos que competirán por el título.

Los equipos que buscarán el título en Guatemala | Claro Sports

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llegó a su fin y quedaron definidos los seis equipos que competirán por el título. Antigua GFC y Municipal consiguieron la clasificación directa a semifinales, mientras que Deportivo Mixco, Xelajú MC, Guastatoya y San Pedro deberán disputar una instancia previa.

El conjunto colonial terminó como líder del campeonato con 41 puntos después de igualar 1-1 ante Deportivo Mixco en el estadio Pensativo. Por su parte, los escarlatas aprovecharon la derrota de Xelajú y se quedaron con la segunda posición tras vencer 2-0 a Suchitepéquez en Mazatenango.

Deportivo Mixco finalizó tercero con 38 unidades y tendrá como rival a San Pedro, que aseguró su continuidad en el campeonato gracias a la victoria por 2-0 frente a Guastatoya. Los Gallos alcanzaron los 32 puntos y lograron la clasificación en su primer torneo tras el ascenso.

La otra eliminatoria estará protagonizada por Xelajú MC y Guastatoya. Los Superchivos perdieron 2-0 ante Comunicaciones y descendieron hasta la cuarta posición con 37 unidades, mientras que el Pecho Amarillo terminó quinto con 34 puntos.

Los encuentros de ida se disputarán el miércoles 2 y el jueves 3 de diciembre, con Guastatoya y San Pedro como locales, respectivamente. Las revanchas tendrán lugar el sábado 5 en Quetzaltenango y el domingo 6 en territorio mixqueño.

¿Cómo se definen los cruces de semifinales del Apertura 2026 de Guatemala?

Antigua GFC, por haber terminado en lo más alto de la tabla, enfrentará al semifinalista que haya ocupado la posición más baja durante la fase regular. Si San Pedro elimina a Mixco, los Gallos serán sus próximos adversarios.

En cambio, si los chicharroneros superan al conjunto sampedrano, los dirigidos por Mauricio Tapia deberán medirse ante el vencedor de la eliminatoria entre Xelajú MC y Guastatoya.

Municipal tendrá como rival al clasificado con mejor ubicación en la tabla. De esta manera, los Rojos enfrentarán a Deportivo Mixco si este supera la ronda previa. De lo contrario, jugarán contra los Superchivos o el Pecho Amarillo.

Cabe destacar que la posición obtenida durante la fase regular tendrá incidencia en las primeras dos instancias eliminatorias. En caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo que haya terminado mejor ubicado en la clasificación.

Este criterio dejará de aplicarse en la final del campeonato guatemalteco. Si los dos aspirantes al título terminan igualados después de los encuentros de ida y vuelta, deberán disputar una prórroga y, de mantenerse el empate, recurrir a una tanda de penales para determinar al campeón del Apertura 2026.

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