El delantero colombiano se reportó en la derrota 3-1 del campeón escocés a manos del Hearts.

Camilo Durán anota con el Celtic | FILIPE AMORIM / AFP

Camilo Durán es la principal carta de gol en el Celtic de Escocia. Ya lleva nada menos que tres partidos consecutivos festejando y sumando a su cuenta personal. Aunque no logró la victoria, al menos quedó para el registro una nueva diana del cafetero, letal en el comando de la ofensiva del gigante escocés.

Su equipo, para sorpresa, perdió en la última jornada este domingo a manos del Hearts. El 3-1 en contra, fuera de casa, llevó a que el Celtic incluso perdiera la cima de la tabla de posiciones ante el Rangers, su clásico rival de toda la vida. Durán rompió el cero y adelantó a la visita, pero sufrió una feroz remontada.

La primera anotación, por obra del colombiano, fue a los 57 minutos. De inmediato contestó Hearts con Pierre Landry Kabore (59′), Cláudio Braga (67′) y Joshua McPake (75′) para dejar al Celtic liquidado en el duelo por la fecha 15 del campeonato liguero. Aunque logró marcar, el delantero no tuvo un sabor dulce tras el pitazo final.

La anotación de Camilo Durán ante Hearts

El gol de Durán fue de manual en un contragolpe. Tras capturar un balón largo a la espalda de los defensores, Hyun-jun Yang aterrizó el útil y tuvo el control necesario para cedérselo al ariete. Se mandó por la izquierda con el acelerador a fondo, hasta que logró disparar cruzado al palo más lejano del portero rival.

Durán tuvo un total de cuatro tiros, uno de ellos que terminó en la anotación solitaria del Celtic. Registró 14 de 17 pases precisos, dos lanzamientos clave, un regate completado, una falta recibida y dos recuperaciones de balón. Su calificación final en el partido fue de 7.6 según SofaScore, el mejor valorado de la escuadra dirigida por Martin O’Neill.

Con la potencia de Durán no basta. El Celtic queda con 34 puntos, dos por debajo del Rangers en la lucha por el título. Es nada menos que la tercera derrota en 15 partidos para el conjunto de Glasgow, que de igual modo ve en la cima de los goleadores a Camilo Durán. Ya son 16 festejos para él en 24 juegos por todo concepto, y nueve de ellos han sido por Liga.

Tabla de goleadores en Escocia

Camilo Durán (Celtic): 9 goles. Jacob Murrell (Falkirk): 9 goles. Cláudio Braga (Hearts): 8 goles. Ryan Naderi (Rangers): 8 goles. Kevin Nisbet (Aberdeen): 7 goles. Josh Campbell (St. Johnstone): 7 goles.

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