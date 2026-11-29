Sigue en vivo lo mejor del partido.

San Carlos vs Alajuelense, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre San Carlos y Alajuelense válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El equipo local sabe que logrando una victoria se asegurará su plaza en cuartos de final, en tanto, la visita necesita un punto para ello por lo que tenemos un partidazo por delante.

San Carlos llega quinto con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo de Walter Centeno viene de igualar 2-2 en su visita a Escorpiones y tiene la oportunidad de clasificarse ante su afición. Para los Toros del Norte solo hay un resultado que sirve: si ganan, llegarán a 30 puntos, le quitarán el cuarto puesto a la Liga y dejarán a los rojinegros fuera del torneo.

Por su parte, Alajuelense ocupa el cuarto lugar con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez dejó escapar la clasificación al caer 2-1 en casa ante Cartaginés, pero todavía le basta un empate en Ciudad Quesada para avanzar. Cuatro días después, el miércoles 2 de diciembre, los manudos visitarán a los brumosos en el Fello Meza para disputar la ida de la final de la Copa Centroamericana.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Alajuelense hoy 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Alajuelense será el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Carlos Ugalde y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Carlos vs Alajuelense para la jornada 18, al momento

San Carlos : José Vega; Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Kenneth Cerdas, Jefry Valverde, Jeikel Vanegas; y Raúl Vidal. DT : Walter Centeno.

: José Vega; Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Kenneth Cerdas, Jefry Valverde, Jeikel Vanegas; y Raúl Vidal. : Walter Centeno. Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Giancarlo González, Yeison Molina, John Ruiz; Celso Borges; Aarón Salazar, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del San Carlos vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Alajuelense:

23 de agosto de 2026 | Alajuelense 0-1 San Carlos | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de diciembre de 2025 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-0 San Carlos | Torneo Apertura 2025

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