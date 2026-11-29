Cacá Bueno y Gabriel Casagrande repartieron triunfos en una jornada que también contó con la victoria de Tatiana Calderón

Arthur Gama se corona campeón de la NASCAR Brasil Series. | Claro Sports

Arthur Gama conquistó el título de la temporada 2026 de la NASCAR Brasil Series este domingo 29 de noviembre, tras la celebración de la novena y última fecha del campeonato en el trazado externo del Autódromo Internacional Nelson Piquet de Brasilia. El piloto de Cavaleiro Sports aseguró la corona gracias a su desempeño durante las últimas carreras del calendario, en las que defendió su ventaja en la clasificación general.

La lucha por el campeonato se extendió hasta el último fin de semana de competencia, al que Gama llegó como líder de la clasificación de pilotos. Cacá Bueno se llevó la victoria en las dos primeras carreras de la fecha, mientras que Gabriel Casagrande conquistó la tercera y última prueba de la temporada, resultado que no le alcanzó para arrebatarle el título a Gama.

La jornada también contó con protagonismo latinoamericano en la categoría Challenge, donde la colombiana Tatiana Calderón cerró su participación con una victoria en la Carrera 3, mientras que Alfredinho Ibiapina, integrante de Full Time Sports, se quedó con el campeonato de la división.

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Cacá Bueno gana la Carrera 2 y Arthur Gama acaricia el campeonato

La segunda carrera de la jornada en Brasilia comenzó con Alfredinho Ibiapina desde la pole position, aunque un incidente entre Felipinho Tozzo y Bruna Tomaselli provocó el ingreso del auto de seguridad. Cacá Bueno aprovechó el reinicio para pasar de la cuarta posición al liderato de la competencia.

Sérgio Ramalho intentó recortar la distancia respecto a Bueno, pero una nueva salida de pista en los minutos finales condicionó el desenlace. Cacá Bueno consiguió su segunda victoria del fin de semana, seguido por Ramalho y Gui Backes, quienes completaron el podio de la Carrera 2.

Arthur Gama terminó en la cuarta posición, por delante de Gabriel Casagrande, su rival en la lucha por el campeonato. Con este resultado, el representante de Cavaleiro Sports necesitaba sumar únicamente dos puntos en la última carrera para asegurar el título de la temporada 2026.

Arthur Gama asegura el campeonato y Tatiana Calderón cierra con una victoria

La definición del campeonato tuvo un momento de incertidumbre durante la Carrera 3, cuando Cacá Bueno y Arthur Gama protagonizaron un contacto que les costó posiciones. Gabriel Casagrande se mantuvo en la disputa por la victoria con Thiago Camilo, en una competencia que registró dos intervenciones del auto de seguridad.

Casagrande recuperó el liderato en el último reinicio y cruzó la meta en la primera posición, seguido por Sérgio Ramalho. Sin embargo, su victoria resultó insuficiente para modificar la clasificación general, pues Arthur Gama finalizó en el octavo puesto y aseguró el campeonato de la NASCAR Brasil Series 2026.

Por su parte, Alfredinho Ibiapina conquistó el campeonato de la categoría Challenge tras superar a Witold Ramasauskas y Murilo Rocha en la lucha por el título. Tatiana Calderón puso fin a su temporada con una victoria dentro de esta división.