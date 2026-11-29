El equipo del profesor Fredy Hurtado tienen que pasar la página rápidamente de lo que fue esa dura derrota ante Serbia.

Posibles formaciones del Egipto Vs Colombia/ Claro Sports.

La Selección Colombia quiere seguir haciendo historia en el Mundial sub 17, en búsqueda de mejorar su participación histórica en este certamen, cuando fue cuarto en Finlandia 2003 y Nigeria 2009. Este martes 01 de diciembre enfrenta a un aguerrido Egipto por los 16vos de final del certamen que se disputa en Qatar.

Posible alineación de Egipto para el juego por los dieciseisavos de final del Mundial sub 17

Así formaría Egipto: Malek Amr; Mohamed El Sayed, Adel Alaa, Adam Youssef, Mohamed Gamal; Ahmed Beshir, Omar Abdelrahim; Yousef Abdullah, Ahmed Safwat, Daniel Tamer y Khaled Mokhtar.

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Posible alineación de Colombia para el juego por los dieciseisavos de final del Mundial sub 17

Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Jhan Moreno, Juan Fori, Anderson Murillo; Jose Escorcia, Simón Rojas, Miguel Agamez, Jackie Muñoz; Luis Maturana y Matías Caicedo.

¿Cómo y dónde ver Egipto vs Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial sub 17?

El partido entre Egipto y Colombia, por los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 se puede seguir a través de Ditu y App Canal RCN desde las 10:00 de la mañana (horario colombiano) de este martes 01 de diciembre. Pero en Claro Sports también puede seguir todos los detalles con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Egipto

25.11.2026 | Panamá 1-4 Egipto.

22.11.2026 | Qatar 0-2 Egipto.

19.11.2026 | Egipto 1-2 Grecia.

01.06.2026 | Marruecos 0-2 Egipto.

28.05.2026 | Marruecos 0-2 Egipto.

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Últimos partidos de Colombia

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