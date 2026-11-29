El delantero del Valencia cumplió una apuesta con el entrenador mexicano tras marcar su primer gol de la temporada y rescatar un punto en Mestalla

El festejo de Hugo Duro con Javier Aguirre | LaLiga

Javier Aguirre protagonizó una de las imágenes más curiosas de la jornada 14 de LaLiga. El entrenador mexicano recibió un gesto obsceno de Hugo Duro después de que el delantero marcara el gol con el que el Valencia rescató el empate 1-1 ante Osasuna en Mestalla. Lo que podría interpretarse como una falta de respeto terminó con un abrazo entre ambos y una divertida explicación del Vasco en conferencia de prensa.

La historia comenzó un día antes del partido. El atacante madrileño, consciente de que Umar Sadiq sería el encargado de liderar el ataque valencianista, se acercó en privado al estratega para prometerle que marcaría si le daba minutos de juego. La conversación terminó con una apuesta que el futbolista cumplió frente a miles de aficionados.

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“Él sabía que iba a iniciar Sadiq y me dijo: ‘Méteme un rato, meto un gol y te lo voy a festejar con un corte de mangas’. Y le dije: ‘No tienes huevos’. Pues sí, los tuvo. Pero está fuera del equipo, ¿eh?”, explicó el técnico tricolor.

El episodio refleja la cercanía que el técnico mexicano ha desarrollado con sus jugadores desde su llegada al conjunto de Mestalla. En el caso particular de Duro, el Vasco ha trabajado con un futbolista que perdió la titularidad y que atravesaba una sequía goleadora, en una temporada en la que él mismo reconoce no haber ofrecido su mejor versión.

“Hugo y yo tenemos una relación entrañable. Hicimos conexión desde que llegué hace poco más de un mes. Es un chico espectacular. Lo pasó mal porque los goleadores viven del gol y del aplauso”, añadió el entrenador.

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El propio delantero confirmó que las bromas son habituales en su convivencia con Aguirre y agradeció el respaldo que ha recibido durante los últimos meses. El futbolista reconoció que necesita elevar su rendimiento y destacó la importancia del apoyo de sus compañeros, su familia y su entrenador para recuperar la confianza.

“Obviamente nuestra relación es espectacular, no se puede pensar mal de eso. Y también le agradezco a él, porque él me ha ayudado un montón y le doy las gracias”, señaló Duro en declaraciones a los medios del club.

#Video 🎞️🦇 Javier Aguirre explica la celebración de @hugoduro14 tras el gol en el #ValenciaOsasuna 🗣️ “Me dijo: “méteme un rato y meto un gol y te lo voy a festejar con la peineta”. Le dije: “no tienes huevos”…y los tuvo” https://t.co/VCrBCbqH9r — ONDA DEPORTIVA VALENCIA (@ODValencia) November 29, 2026

La gestión del vestuario cobra especial relevancia en un equipo que atraviesa dificultades deportivas. Desde su llegada en octubre, el Vasco ha conseguido nueve puntos en siete encuentros, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas. El Valencia suma 13 unidades y se encuentra apenas un punto por encima de la zona de descenso.

La principal asignatura pendiente del mexicano sigue siendo ganar en Mestalla, donde registra dos empates y dos derrotas. Aguirre reconoció que su equipo carece de continuidad durante los partidos y necesita mejorar su producción ofensiva, aunque valoró la reacción de sus dirigidos ante Osasuna. Getafe y Atlético de Madrid serán sus próximos compromisos en la lucha por alejarse de los últimos puestos de la clasificación.