El líder de la Liga de Cundinamarca se llevó los honores después de conquistar Barichara en Santander.

Edwar Ramírez, campeón de la Vuelta del Futuro | Fedeciclismo

Culminó la Vuelta del Futuro Sistecrédito con muchas emociones en su etapa final. Esta edición se disputó en varios municipios de Santander pasadas cuatro etapas. Su cierre en Barichara, este domingo, dejó a Edwar Ramírez como el flamante ganador de la competencia.

El pedalista de la Liga de Cundinamarca logró tener su repunte para asegurarse el prestigioso título para las grandes promesas de ciclismo en el país. Ganó la cuarta y última etapa después de atravesar 63.6 kilómetros, justamente en la fracción más importante que unía caminos entre el Parque Nacional del Chicamocha y Barichara.

Previo al inicio de la última fracción, el líder venía siendo Edwin Fernando Gómez de Boyacá Minera el Morro. No obstante, Ramírez orquestó un repunte sensacional para dejarlo relegado en la clasificación general. El flamante campeón se impuso en la media montaña y repuntó el tiempo que le permitió quedarse en lo más alto.

#VueltaDelFuturo2026 | 🇨🇴 🚴‍♂️👶🏆🏁🥇Edwar Ramírez (Liga de Cundinamarca) ganó la cuarta y última etapa de la Vuelta del Futuro que se disputó sobre 63,6 km en el departamento de Santander 🚴‍♂️👶🏆 💪 🇨🇴👏#ElPortalDelCiclismo #VueltadelFuturo #Canapro #EdwarRamírez pic.twitter.com/XkoYRTrRBl — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) November 29, 2026

Ramírez llegó tras firmar 1 hora, 43 minutos y 55 segundos en su cronómetro, seguido de Juan Camilo Aponte (+1:17) y el propio Edwin Gómez (+1:18). Eso le permitió quedarse con el primer lugar después de sumar 4 horas, 53 minutos y 30 segundos. Gómez se quedó a 32” y Aponte a 48”, completando el podio del certamen juvenil.

Clasificación general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1 Edwar Ramírez Liga de Cundinamarca 4:53:30 2 Edwin Gómez Boyacá Minera +32 3 Juan Camilo Aponte Boyacá Es Para Vivirla +48 4 Nicolás Rincón Licibog +2:04 5 Darwin Pantoja Nariño Sistemas +2:32 6 Erik Niño Licibog +2:50 7 Carlos Esterlin Bogotá Esteban Chaves +3:04 8 Daniel Carvajal Licibog +3:10 9 Duván Montañéz Boyacá Minera +3:12 10 Emmanuel Cano Antioquia Sistecrédito +3:47

Con este evento se cierra oficialmente el calendario nacional de ruta en el año. El arranque del 2027 contará con el esperado Tour Colombia RCN Sistecrédito, que cuenta con seis etapas y tendrá la presencia de varias escuadras WorldTour. Posteriormente las emociones darán paso al Campeonato Nacional de Ruta en Boyacá.

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