Caída masiva sacude la Milano-Sanremo femenil y elimina a favoritas en el momento clave

Un accidente en el descenso de la Cipressa, a 19 km de la meta, dejó fuera a Niewiadoma y Le Court y provocó una caída grave de Silvestri

La caída marcó la definición de la carrera italiana | SBS Sport

La Milano-Sanremo femenil 2026 quedó marcada por un momento de terror. A 19 kilómetros de la meta, en el descenso de la Cipressa, una caída masiva alteró por completo el desarrollo de la carrera cuando el grupo principal ya estaba reducido.

La polaca Kasia Niewiadoma fue una de las primeras en irse al suelo tras calcular mal la trazada en una curva ciega, en un tramo técnico condicionado por la velocidad y la falta de visibilidad. En la misma acción quedó involucrada Kim Le Court, ambas dentro del grupo delantero que disputaba la victoria.

El choque inicial generó un efecto inmediato en el pelotón. Varias corredoras que venían por detrás no lograron evitar el accidente y terminaron impactando en una segunda colisión. En la secuencia también se vieron afectadas ciclistas de EF Education-Oatly, Visma-Lease a Bike y Human Powered Health.

Niewiadoma terminó contra las barreras de protección tras el impacto, mientras Le Court permaneció en la zona tras la caída. La acción más grave se produjo segundos después, cuando Deborah Silvestri, que llegaba a mayor velocidad, no pudo esquivar el incidente y salió proyectada por encima de las vallas, cayendo varios metros fuera de la carretera.

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.#SanremoWomen | March 21 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/WWuTvoUBqO — SBS Sport (@SBSSportau) March 21, 2026

El equipo Laboral Kutxa–Fundación Euskadi informó que la italiana se encuentra consciente tras la caída. A través de un comunicado, la escuadra detalló que la corredora fue atendida de inmediato por los servicios médicos en carrera y trasladada al hospital para una evaluación más completa. Pese a la gravedad de la caída, la primera respuesta fue positiva, aunque se mantendrán a la espera de estudios médicos para determinar el alcance exacto de las lesiones.

Hasta ese punto, la Cipressa había servido para seleccionar al grupo de candidatas y endurecer el ritmo competitivo. Sin embargo, el descenso terminó por alterar completamente la estructura de carrera. Varias ciclistas quedaron fuera de la disputa por la victoria, mientras otras se vieron obligadas a reorganizarse antes del ascenso final al Poggio.

La carrera se resolvió con un grupo reducido que logró recomponerse tras el incidente. En la llegada sobre la Via Roma, Lotte Kopecky se impuso en el sprint final ante Noemi Rüegg, en un desenlace directamente condicionado por la caída.

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