Comunicaciones vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comuniciaciones Xelajú MC, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Comunicaciones y Xelajú MC será uno de los encuentros destacados de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala. El duelo se disputará en el Estadio Cementos Progreso y reúne a dos equipos que se mantienen en la parte alta de la tabla. En el antecedente más reciente, Xelajú MC se impuso 3-1 ante Municipal, mientras que Comunicaciones cayó 1-0 frente a Antigua GFC.

Comunicaciones llega con 25 puntos y comparte la cima del campeonato, aunque necesita recuperarse tras su última derrota. Los cremas han mostrado regularidad a lo largo del torneo, con una buena cantidad de victorias que lo mantienen como candidato en la fase regular. En casa buscará retomar el camino y aprovechar su localía para sostenerse en los primeros puestos.

Por su parte, Xelajú MC suma 23 unidades y atraviesa un momento positivo. El conjunto quetzalteco viene de un triunfo importante que le permitió acercarse a la parte alta de la clasificación. Su rendimiento reciente se apoya en un equilibrio entre defensa y ataque, lo que le ha permitido sumar puntos de forma constante y llegar con confianza a este enfrentamiento directo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Xelajú MC de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC está programado para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Xelajú MC hoy

Ni Comunicaciones ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Figueroa y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Karel Espino, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. DT : Marco Figueroa.

: Fredy Pérez, Erick González, José Pinto, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Karel Espino, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. : Marco Figueroa. Xelajú MC: Rubén Silva, Kevin Ruíz, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, Raúl Calderón, Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Xelajú MC:

31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

19 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

17 de abril de 2025 | Xelajú MC 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

27 de febrero de 2025 | Comunicaciones 2-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

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