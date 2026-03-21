Bayern Munich vs Unión Berlín, en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 27

Los bávaros apuntan a lograr un paso más cerca del título de la Liga en Alemania.

Bayern Munich vs Unión Berlín, en vivo | Claro Sports

El Bayern Munich está muy cerca de tocar el cielo en el plano doméstico. La escuadra bávara, dirigida por Vincent Kompany, ya acaricia el título de la Bundesliga a falta de varias jornadas, pues llega a la fecha 27 con nueve puntos de distancia frente al Borussia Dortmund. Eso sí, no puede bajar el acelerador.

La localía se enfrentará, sin Luis Díaz por sanción, al Unión Berlín en el fortín de los vigentes campeones. El elenco capitalino espera dar el salto en la mitad de tabla, pero no será fácil en el campo del Bayern. Lindo duelo el que se espera, recordando que en la primera vuelta, ambos repartieron honores con una movida igualdad por 2-2.

¿A qué hora inicia el Bayern vs Unión Berlín hoy, 21 de marzo de 2026?

Este duelo, en el Allianz Arena, iniciará a las 15:30 horas locales de Múnich. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso, que tendrá el arbitraje de Patrick Ittrich.

México: 8:30 horas.

8:30 horas. Colombia: 9:30 horas.

9:30 horas. Argentina: 11:30 horas.

11:30 horas. Estados Unidos: 10:30 (ET), 9:30 (CT) y 07:30 (PT).

Alineaciones del Bayern vs Unión Berlín para la jornada 27, al momento

Así forma el Bayern: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Lennart Karl, MIchael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Así forma Unión Berlín: Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Stanley Nsoki; Christopher Trimmel, Janik Haberer, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, Derrick Kohn; Tim Skarke y Livan Bercu. DT: Steffen Baumgart.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles en su respectivo país para ver el juego:

México y Centroamérica: SKY Sports.

SKY Sports. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: ESPN.

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